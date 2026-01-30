Skoda Epiq 2026 punta a conquistare il mercato europeo. Foto e motori: cosa sappiamo

Skoda Epiq arriverà entro la fine del 2026 e farà parte della nuova ondata di quei veicoli elettrici più accessibili che il Gruppo Volkswagen inizierà a portare al debutto nel corso dell’anno, a partire dalla nuova Volkswagen ID. Polo. Del B-SUV elettrico di casa Skoda abbiamo visto foto spia e concept. Adesso, la casa automobilistica ha condiviso una nuova serie di scatti della Epiq che si caratterizza per un particolare camuffamento che, comunque, permette di vedere molte cose del design di cui sappiamo già diverse cose.

UN NUOVO B-SUV ELETTRICO PER L’EUROPA

Nuova Skoda Epiq poggia sulla piattaforma MEB+ che sarà alla base delle altre piccole del Gruppo Volkswagen e disporrà della trazione anteriore. Le foto mostrano chiaramente che il modello di serie sarà molto vicino all’ultimo concept mostrato al Salone di Monaco. La lunghezza sarà di circa 4,1 metri. Per la nuova Epiq, Skoda ha utilizzato il linguaggio di design Modern Solid e il frontale si caratterizzerà per il Tech-Deck Face nero lucido con luci diurne a LED a forma di T. Dalle nuove immagini si vede molto bene che davanti sarà presente una particolare griglia con 8 elementi verticali. Insomma, per la casa automobilistica si tratta di un modello molto importante per crescere nel segmento delle auto elettriche in un momento in cui i modelli più piccoli stanno diventando sempre più interessanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Škoda Auto Official (@skodagram)

MOTORI

Adesso ci sono delle novità per quanto riguarda le motorizzazioni in quanto Insideev America fornisce alcune interessanti informazioni sui powertrain che sostanzialmente andranno a replicare quelli della Volkswagen ID. Polo. Skoda Epiq sarà innanzitutto proposta con motori da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV). In entrambi i casi ci sarà una batteria LFP da 37 kWh (capacità netta) che consentirà di poter percorrere 315 km secondo il ciclo WLTP. Ci sarà poi una versione del B-SUV con un motore 155 kW (211 CV) alimentato da una batteria con una capacità di 55 kWh (51,7 kWh utilizzabili). La percorrenza sale a 430 km.

Parlando invece delle prestazioni, il modello più potente accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. La batteria con la capacità maggiore è in grado di poter ricaricare fino ad una potenza di picco di 125 kW.

PREZZI

Ovviamente i listini non ci sono ancora ma sappiamo che il modello base della nuova Skoda Epiq dovrebbe presentare un prezzo di partenza di circa 25.000 euro.