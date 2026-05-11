Skoda Fabia Motorsport Edition: solo 125 esemplari

Per celebrare i 125 anni della divisione sportiva, Skoda ha presentato la Fabia Motorsport Edition, una serie limitata realizzata in soli 125 esemplari. La nuova versione è basata sulla Fabia 130, cioè la più performante mai prodotta del modello.

Motore da 177 CV

Sotto il cofano troviamo il propulsore 1.5 TSI evo2 della Fabia 130 in grado di erogare una potenza di 177 CV (130 kW) tra i 5.000 e i 6.000 giri/min e una coppia massima di 250 Nm disponibile già dai 1.500 giri. Il cambio DSG a sette rapporti è stato ottimizzato con la funzione di “doppietta" automatica in modalità Sport, garantendo riprese più veloci senza sacrificare il comfort nell’utilizzo di tutti i giorni.

Design ispirato ai rally

Lo stile degli esterni è un chiaro riferimento alla Fabia RS Rally2. La carrozzeria è nella colorazione metallizzata Moon White con il tetto nero a contrasto e delle decalcomanie specifiche. La Motorsport Edition è equipaggiata anche con un pacchetto aerodinamico che include spoiler anteriore e posteriore e diffusore. L’assetto ribassato e i cerchi in lega Libra da 18 pollici con finitura brunita contribuiscono alla presenza su strada aggressiva, completata dai fari Bi-LED bruniti e dal doppio terminale di scarico.

Interni sportivi

Anche l’abitacolo richiama l’atmosfera delle competizioni grazie ai sedili sportivi neri avvolgenti per migliorare il contenimento laterale, alle finiture in look carbonio e al volante sportivo a tre razze. Oltre al badge “Skoda Motorsport 125" sul volante, ogni vettura presenta una targa numerata sulla plancia.

Valore collezionistico

I 125 fortunati proprietari riceveranno anche un esclusivo “gift box” che comprende un certificato d’origine firmato dal consiglio di amministrazione di Skoda, guanti da guida e un vero pezzo da collezione: un pezzo del telaio di sicurezza di una Fabia RS Rally2 originale. La Skoda Fabia Motorsport Edition si candida così a diventare una vera e propria instant classic ricercata dai collezionisti.