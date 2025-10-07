Cerca

Skoda Fabia 130, motore da 176 CV per la Fabia più veloce di sempre
Filippo Vendrame
Pubblicato il 7 ott 2025

Skoda Fabia 130 è una nuova versione speciale della compatta nata per celebrare la ricorrenza dei 130 anni di Skoda. Deriva dalla Fabia Monte Carlo 1.5 TSI e presenta una serie di dettagli estetici ispirati al motorsport. Sarà prodotta in numero limitato. Già disponibile in alcuni mercati europei, in Italia sarà a listino entro fine anno con consegne da gennaio 2026.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova Skoda Fabia 130 si caratterizza per dettagli in nero lucido come lo spoiler anteriore, l’alettone posteriore e il diffusore. Troviamo pure stemmi 130 ispirati al Motorsport collocati sui parafanghi anteriori e sul portellone. L’estetica è ulteriormente personalizzata dalla presenza di fari Bi-LED con alloggiamenti  neri, e cerchi Libra da 18 pollici color fumo. La parte posteriore dell’auto presenta una fascia nera che ricorda le auto Fabia Rally2 e sono presenti pure doppi terminali di scarico sotto il diffusore. L’assetto è stato ribassato e chi ordinerà la nuova Skoda Fabia 130 potrà sceglierla nei colori bianco, rosso, blu e nero, completati da montanti e tetto in colore nero.

Salendo a bordo, troviamo sedili sporti con regolazione elettrica che offrono un supporto ottimale durante le curve più veloci. Presenti pure un volante sportivo a tre razze e la pedaliera in acciaio. Non mancano nemmeno speciali soglie delle portiere in alluminio nero ed elementi decorativi argentati sulla plancia e sulle maniglie delle portiere. Per quanto riguarda la tecnologia, di serie c’è il Virtual Cockpit da 10 pollici. La dotazione di serie prevede anche un sistema infotainment con display da 9 pollici.

MOTORE

Sotto al cofano della nuova Skoda Fabia 130 è presente il motore 4 cilindri 1.5 TSI EVO2 in grado di erogare in questa configurazione 130 kW (176 CV) e 250 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico DSG a 7 rapporti che è stato affinato.

Il cambio DSG è stato appositamente aggiornato lavorando sui punti di cambiata, spostati a un più alto regime per un’accelerazione più rapida, doppiette in scalata in modalità Sport per cambi di marcia più fluidi e una differente logica di decelerazione modificata, per una ripresa più rapida.

Parlando delle prestazioni, Skoda Fabia 130 accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Per passare da 60 a 100 km/h servono 3,8 secondi e da 80 a 120 km/h bastano 4,8 secondi. La velocità massima? 228 km/h diventando così la Skoda Fabia di serie più veloce fino ad oggi.

Rivisto anche l’assetto per migliorare la dinamica di guida. Fabia 130 è equipaggiata di serie con sospensioni sportive ribassate di 15 mm. Lo sterzo è stato rivisto, offrendo un feedback più preciso e una risposta immediata nelle nuove modalità di guida Normal e Sport. Questa edizione speciale include anche un sistema di controllo dinamico a due stadi accessibile tramite il menù di bordo. Il sistema di regolazione dello slittamento (ASR) può essere disattivato. Selezionando la modalità ASR Sport + ESC Sport si ottiene un maggiore slittamento delle ruote e al tempo stesso il sistema di controllo della stabilizzazione ESC lascia più libertà ai movimenti del corpo vettura, garantendo un’esperienza di guida emozionante ma sicura.

