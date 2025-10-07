Svelato Hurba 200s, batterie allo stato semi-soldo e stile italiano per questo scooter elettrico

Piano piano sul mercato stanno arrivando un numero crescente di scooter elettrici, mezzi ideali per muoversi ad emissioni zero in città e anche concedersi qualche breve escursione come nel caso di Hurba 200s che dichiara un’autonomia di 225 km. Si tratta di un nuovo modello che sarà esposto ad Eicma 2025 che si terrà dal 4 al 9 novembre. Si può già ordinare e le consegne inizieranno a partire dal 13 novembre. Stile 100% realizzato in Italia, così racconta la società (italiana) per uno scooter elettrico che si caratterizza per un dettaglio tecnico decisamente interessante. Infatti, dispone di 2 batterie estraibili allo stato semi-solido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La scheda tecnica parla di un telaio in acciaio e può contare su sospensioni anteriori e posteriori idrauliche. Le ruote sono da 13 pollici, all’anteriore con pneumatico 110/70-13 e al posteriore 110/70-13. Il peso dello scooter elettrico è di 134 kg. 200S monta di serie un impianto frenante con l’ABS che lavora in sinergia con il controllo di trazione TCS per garantire stabilità, precisione e aderenza in tutte le condizioni di guida. Questa due ruote dispone anche di tanta tecnologia. Per la strumentazione troviamo uno schermo touch che oltre a mostrare diverse informazioni dello scooter tra cui anche la pressione delle gomme, offre la navigazione turn-by-turn, Messaggi, notifiche, chiamate e tanto altro. Non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA. La dotazione tecnica prevede pure l’integrazione di una dash cam (i video si vedono attraverso l’app dedicata).

Hurba 200s offre anche alcuni ADAS grazie alla presenza del sistema ARAS (Advanced Rider Assistance System), disponibile come optional. Cosa offre? Monitoraggio blind-spot; Avvisi anti-collisione; Segnali di cambio corsia improvvisi e Rilevamento oggetti, persone, animali.

MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA

Il nuovo scooter elettrico Hurba 200s propone un motore da 12 kW di picco (6 kW di potenza continua). L’azienda dichiara uno 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi e una velocità massima di 120 km/h. Il tutto è alimentato da due batterie estraibili allo stato solido dalla capacità di 3,3 kWh. Complessivamente bastano per una percorrenza di 225 km. L’azienda parla anche di un’autonomia in ambito urbano che può superare i 200 km, mentre in ambito autostradale si possono percorrere circa 150 km. Interessante anche l’aspetto della ricarica. Di serie è presente un caricatore da 2 kW, da 3,3 kW opzionale. Sempre tra gli optional c’è il supporto alla ricarica in corrente continua (connettore CCS2) che permetterà di passare dallo 0 all’80% della carica in 25 minuti.

PREZZO

Quanto costa Hurba 200s? Si parte da 7.990 euro.