BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT: la moto definitiva

Il legame tra l’Isle of Man Tourist Trophy e il mondo delle due ruote va ben oltre la semplice competizione. C’è storia, coraggio e tanta ossessione per la velocità. E per celebrare la 115ª edizione di quella che è a tutti gli effetti la corsa su strada più antica e selettiva del pianeta, BMW Motorrad ha deciso di fare un regalo ai collezionisti e agli appassionati di motorsport, presentando la nuova BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.

Non un modello per tutti. La casa dell’elica produrrà infatti una serie strettamente limitata di soli 115 esemplari numerati. Un numero che omaggia direttamente gli anni di storia della leggendaria corsa sul Mountain Course. Questa versione speciale nasce sulla solidissima base tecnica della M 1000 RR equipaggiata con il pacchetto M Competition, ma si veste di dettagli esclusivi pensati per chi cerca l’eccellenza e, al tempo stesso, un pezzo di storia da custodire in garage.

Come ha sottolineato con orgoglio Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, le corse fanno parte del DNA stesso del marchio. Questa edizione limitata rappresenta l’evoluzione più naturale di un modello già estremo, capace di unire l’eredità vincente del TT con l’esclusività e la precisione tecnica che contraddistinguono la famiglia “M" di BMW.

La mappa della corsa sulla carena

A prima vista, la Limited Edition cattura lo sguardo con una scelta cromatica dal sapore fortemente classico e britannico: la verniciatura opaca British Racing Green Uni Matt. Ma il vero tocco di classe, capace di far battere il cuore a chi conosce ogni millimetro dell’Isola di Man, sta nelle grafiche che richiamano il layout del tracciato. Gli stilisti BMW hanno infatti riprodotto sul lato sinistro della carenatura una selezione delle curve a sinistra del Mountain Course, facendo lo stesso sul lato destro con le curve a destra.

L’attenzione ai dettagli è maniacale e traspira artigianalità: la copertura dell’airbox è realizzata in carbonio opaco e sfoggia il logo ufficiale del TT insieme alla mappa del circuito. La sella è un’elegante seduta in Alcantara nera, mentre il serbatoio in alluminio è verniciato in tonalità Satin Chrome, impreziosito da strisce adesive dedicate che ne slanciano le forme muscolose.

La dotazione esclusiva per i 115 fortunati

Configurata rigorosamente in versione monoposto (senza il pacchetto passeggero), la moto offre di serie una dotazione pensata sia per l’esibizione che per l’utilizzo in pista. Ogni acquirente riceverà un certificato di autenticità che attesta l’originalità del pezzo, mentre il numero progressivo dell’esemplare è fresato direttamente sulla piastra superiore di sterzo.

L’equipaggiamento specifico di questa Limited Edition comprende:

Verniciatura British Racing Green Uni Matt con grafiche del circuito (curve a sinistra sulla carena sinistra, curve a destra sulla destra)

Serbatoio in alluminio in finitura Satin Chrome con dettagli adesivi

Piastra di sterzo superiore con numerazione fresata e certificato di autenticità

Sella in Alcantara nera

Copertura airbox M in carbonio opaco con grafica Mountain Course e logo TT

Forcellone posteriore con finitura nera

Loghi e scritte TT dedicati sul telaietto posteriore

M Race Cover Kit

Cavalletto posteriore da officina e supporti per il montaggio

Tappeto da officina griffato “M" e “TT" (dimensioni 250 x 105 cm)

Si tratta di un pacchetto di altissimo livello, chiaramente indirizzato a una clientela che non accetta compromessi sul fronte delle performance pure, ma che sa riconoscere il valore d’investimento e l’esclusività di un oggetto da collezione.

Una storia d’amore nata nel 1939

Il legame tra Monaco di Baviera e l’Isola di Man affonda le sue radici in quasi novant’anni di sfide contro il tempo. Era il lontano 1939 quando il leggendario Georg Meier portò per la prima volta la BMW al trionfo nella corsa più importante, la Senior TT, in sella alla mitica BMW RS 255 Kompressor. Molti anni dopo, nel 1976, Helmut Dähne e Hans-Otto Butenuth scrissero un’altra pagina memorabile vincendo la classe Production 1.000 cc con la BMW R 90 S.

In tempi più recenti, l’era moderna del Mountain Course ha visto le derivate di serie di BMW confermarsi come le moto da battere. La svolta è arrivata nel 2014 grazie a Michael Dunlop, capace di dominare la classe regina con la S 1000 RR. Da allora, il testimone del successo è passato a Peter Hickman, autore di storiche triplette (tra cui quella del 2022 in Superbike, Superstock e Senior TT), e al talento di Davey Todd, che proprio nel 2025 ha ribadito la superiorità della M 1000 RR conquistando la gara Superbike e ottimi piazzamenti nelle altre categorie da mille centimetri cubici.

A confermare la straordinaria efficacia di questa piattaforma tecnica resta, stampato sul cronometro, il record sul giro assoluto di tutti i tempi stabilito nel 2023 da Peter Hickman: un incredibile 16:36.115 minuti a ben 136,358 miglia orarie di media (circa 219,4 km/h), ottenuto guidando una BMW M 1000 RR in configurazione Superstock. Ed è proprio a questa dinastia di regine della strada che la nuova Limited Edition si ispira, trasformando i trionfi in pista in un gioiello da collezione in tiratura limitatissima.