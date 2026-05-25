Una Revuelto elaborata da Mansory diventa unica con... l'effetto legno

La Casa di Sant’Agata Bolognese è solita finire sotto le cure dimagranti della clinica Mansory. Il tuner noto per le trasformazioni estreme anche di Rolls Royce, Bentley, Aston Martin e Ferrari si è superato per la creazione di una one-off Lamborghini, impreziosita da una delle carrozzerie in fibra di carbonio più esclusive di sempre.

Battezzata Carbonada Damask X, questa Revuelto vanta una delle finiture di verniciatura più particolari tra i veicoli creati da Mansory, rafforzando una visione diversa della sportività. La fibra di carbonio può essere modellata con combinazioni di linee che sembrano ispirate a madre natura. Il risultato? L‘effetto legno che l’auto emiliana mostra sembra essere dipinto a mano.

Il kit carrozzeria della Revuelto

La supercar sfrutta l’elemento ambientale per creare un design estremo in ogni angolo. L’effetto sul carbonio della carrozzeria, senza pannelli a contrasto, appare subito diverso dal solito. I tecnici hanno scelto di sfruttare gli stessi motivi in ​​fibra di carbonio e i rivestimenti con cuciture nella stessa tonalità di marrone. Il monocolor attribuisce il senso di robustezza del Cipresso. Gli interni forse sono sin troppo esasperati sulla tonalità del tessuto vegetale.

La Carbonada Damask X, per fortuna o sfortuna a seconda dei punti di vista, è un esemplare unico. Mansory non ha reso noto il prezzo, ma chi ha commissionato questo lavoro di sicuro non ha badato a spese per avere una Lamborghini unica al mondo. Chi vanta collezioni infinite di supercar non vuole passare inosservato a bordo di veicoli ordinari che possono essere acquistati da chiunque abbia un portafoglio pesante.

Performance straordinarie

Il punto di forza della Revuelto è il motore V12 da 6,5 litri da 825 CV associato a tre motori elettrici da 190 CV totali e alimentati da una batteria da 3,8 kWh, che producono insieme una potenza combinata di 1015 CV (746 kW). Una cavalleria che offre la possibilità di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 all’ora avviene in meno di 7 secondi, mentre la velocità massima supera i 350 km/h.

Il cambio robotizzato a doppia frizione a otto marce, sviluppato internamente dalla Casa di Sant’Agata Bolognese, è posto trasversalmente rispetto al motore termico, integrando al suo interno uno dei motori elettrici. Gli altri due sono posti sull’asse anteriore. Il risultato è un piacere di guida in pista senza compromessi, grazie anche a una rigidità torsionale ottimizzata del 25% rispetto alla precedente Aventador, mentre il telaietto anteriore è più leggero del 20%, grazie all’utilizzo di CFRP per la costruzione, mentre la parte posteriore del telaio è costituita da leghe di alluminio ad alta resistenza.