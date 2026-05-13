La Lamborghini Revuelto NA63 omaggia il Nord America con 1.015 CV

La Casa di Sant’Agata Bolognese ha sempre trovato adepti in Canada e Stati Uniti. La nuova Revuelto NA63, una edizione limitata di 63 unità, è nata per enfatizzare l’anno di nascita del brand nel 1963. Il 2026, anno del 63° anniversario del marchio creato da Ferruccio Lamborghini, ha portato alla luce tante novità per Lamborghini e ora questo numero magico strizza l’occhio al florido mercato americano.

La NA63 deriva dalla Revuelto tradizionale, prima Lamborghini ibrida plug-in con motore V12, puntando su una forte identità visiva. Il primo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) V12 vanta strisce bicolor lungo il cofano anteriore che si associano ai dettagli coordinati su minigonne laterali e su altri elementi aerodinamici, andando a creare un look distintivo.

Personalizzazione estetica specifica

Nella prima delle quattro configurazioni spicca il Blu Marinus della carrozzeria, esaltato dalle strisce anteriori in Rosso Mut e Bianco Monocerus opaco. Questa proposta tricolore è un omaggio ai colori della bandiera a stelle e strisce (rosso, bianco e blu) americana, mentre il pattern a strisce richiama anche la bandiera canadese (rosso e bianco). Gli accenti in Rosso Mut si trovano anche su altri dettagli esterni, tra cui il profilo dello splitter anteriore, le minigonne laterali e i profili dell’ala del diffusore posteriore, rafforzando il carattere audace.

Il gemellaggio con il Nord America ha portato alla creazione di diverse combinazioni cromatiche sviluppate dal reparto di personalizzazione Lamborghini. Spicca una variante Grigio Serget con particolari blu e bianchi, una Bianco Sideralis con inserti rossi e blu e una configurazione Grigio Acheso con dettagli nero opaco e arancione Xanto. Gli interni sposano il mondo racing, con finiture dedicate e materiali sportivi già visti sulla Lamborghini Revuelto tradizionale, marcando badge identificativi specifici per questa edizione celebrativa.

Sound da brividi

Sotto al cofano la Revuelto NA63 monta il V12 aspirato Lamborghini affiancato da un sistema ibrido plug-in ad alte prestazioni. La cavalleria? 1.015 CV, mentre la coppia massima arriva a 807 Nm. Un gioiello che scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e tocca una top speed di 350 km/h. Il car market oltreoceano continua a rivestire un ruolo importantissimo per il successo internazionale della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Gli americani si possono permettere il lusso di non rinunciare al segmento delle supercar. Lamborghini ha colto al balzo l’occasione per creare un prodotto esclusivo e orientato a un mercato che, dazi a parte, non sembra voler rinunciare al piacere di bolidi stranieri. Del resto chi ha la possibilità di spendere cifre da capogiro ama le edizioni limitate da collezione.