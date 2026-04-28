L'uomo del guanto di sfida a Ferrari, i 110 anni di Ferruccio Lamborghini

Esattamente centodieci anni fa, in una piccola frazione di Cento, nasceva l’uomo destinato a riscrivere le leggi della velocità e del lusso. La storia di Ferruccio Lamborghini non è soltanto quella di un industriale di successo, da principio con i trattori, ma il racconto esaltante di una visione che prende forma dopo un audace guanto di sfida lanciato a Enzo Ferrari. Uomo testardo e orgoglioso, il fondatore del marchio del Toro non accettò che un problema meccanico limitasse il suo piacere di guida, perciò decise di trasformare quel dissenso nella scintilla che ha plasmato quello che oggi è un mito mondiale.

Il genio dei trattori

È il 28 aprile 1916 quando Ferruccio Elio Arturo Lamborghini viene al mondo in una famiglia di agricoltori. Fin da piccolo, però, il suo interesse non è rivolto alla terra, ma a ciò che la muove: sviluppa un talento pratico per la meccanica, passando le giornate a smontare e rimontare motori per pura curiosità.

Dopo la Seconda guerra mondiale, intuisce prima di tutti la necessità di meccanizzare le campagne italiane. Recupera mezzi militari dismessi e li trasforma in strumenti di lavoro: nel 1948 nasce la Lamborghini Trattori. In pochi anni, l’azienda sforna fino a 30 trattori al giorno, rendendo Ferruccio un uomo benestante e un leader internazionale del settore.

Il litigio che cambia la storia

Il benessere economico gli permette di alimentare la sua passione per le auto sportive. Ferruccio guida una Ferrari 250 GT, ma è scontento della frizione, che ritiene imperfetta e rumorosa. Si reca a Maranello per parlarne direttamente con il “Drake”, ma dopo una lunga attesa, Enzo Ferrari lo liquida con sufficienza: gli suggerisce di continuare a occuparsi di trattori e di lasciar fare le auto a chi ne è capace.

È l’errore più grande del commendatore di Maranello. Ferruccio, ferito nell’animo, decide repentinamente di mettersi in concorrenza con il Cavallino per costruire l’auto perfetta. Nel 1963 fonda la Lamborghini Automobili a Sant’Agata Bolognese, scegliendo come simbolo il Toro, il suo segno zodiacale, emblema di forza e determinazione.

L’ascesa della stella: la Miura

Si circonda di giovani geni della meccanica come Dallara, Bizzarrini e Stanzani. Dopo i primi passi con la 350 GTV e la 350 GT, la vera rivoluzione arriva al Salone di Ginevra del 1966. Lamborghini presenta la P400 Miura, un’auto che provoca uno shock a livello globale.

Con il suo motore V12 trasversale centrale e il design mozzafiato di Marcello Gandini, la Miura ridefinisce il concetto di supercar. Diventa un’icona assoluta, desiderata da attori, cantanti e persino dallo Scià di Persia. Ferruccio ha vinto la sua scommessa: il suo nome è ora nel firmamento dell’automobilismo.

Il ritiro silenzioso e l’eredità eterna

Tuttavia, il successo non mette al riparo dalle tempeste economiche degli anni ’70. Tra crisi globali e scelte aziendali difficili, Ferruccio decide di cedere gradualmente le sue quote, uscendo definitivamente dal settore automobilistico nel 1974. Sceglie di tornare alle origini e si ritira a una vita più riservata nella sua tenuta di Panicarola, in Umbria, dove si dedica all’agricoltura e alla produzione vinicola.

Mantiene fino all’ultimo quello spirito pratico e indipendente che lo ha sempre guidato. Ferruccio Lamborghini si spegne nel 1993, all’età di 76 anni. Nel 2022, la sua firma viene incisa nella Automotive Hall of Fame, a perenne memoria di un uomo che, partendo da un’officina di campagna, ha insegnato al mondo come si sfida l’impossibile.