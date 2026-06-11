Paura alla 1000 Miglia, agente in moto cade: sfiorata la tragedia

Un momento di festa e motori per un soffio non si è trasformato in un dramma. Martedì sera, 9 giugno, Padova attendeva con entusiasmo l’arrivo di tappa della storica “1000 Miglia“, la corsa automobilistica d’epoca più celebre del mondo. Ma l’attenzione del pubblico, radunato lungo le strade per accogliere il corteo, è stata bruscamente interrotta da un gravissimo imprevisto che ha lasciato i testimoni con il fiato sospeso. All’altezza del quartiere Arcella, una tragedia è stata sfiorata per una frazione di secondo.

La dinamica all’Arcella e i soccorsi

L’incidente è avvenuto lungo il percorso della sfilata, proprio nel quartiere Arcella. Un agente della polizia di Stato, che seguiva il corteo a bordo della sua moto d’ordinanza, ha perso il controllo del mezzo dopo aver urtato le rotaie del tram. Il poliziotto è caduto sull’asfalto, mentre la moto ha proseguito la corsa senza controllo.

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Un video girato da un residente mostra la sequenza: il mezzo attraversa la carreggiata e passa a pochi centimetri da due persone ferme sul marciapiede, per poi finire la sua corsa contro la recinzione della sede della polizia municipale.

I soccorsi non hanno tardato

Tra i presenti sono scattati subito i soccorsi. L’ambulanza del 118, arrivata sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure all’agente, rimasto sempre cosciente: per lui si è trattato solo di escoriazioni e qualche contusione leggera. Illesi ma spaventati i due passanti, mancati per un soffio dalla moto. Questo episodio fa seguito ad un altro incidente che ha visto sempre protagonista un agente della polizia di Stato in moto. Quello avvenuto a Sarezzo, in provincia di Brescia, praticamente all’inizio della storica kermesse. Anche in questa circostanza il militare per fortuna non ha riportato ferite. Ma lo spavento guardando il video e le dinamiche dell’incidente è stato davvero forte.