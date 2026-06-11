Dodge Charger, la muscle car torna in Europa ma senza V8: da 66.000 euro

La Dodge Charger è stata il faro di quella generazione che si è esaltata di fronte alle gesta televisive dei cugini Duke di Hazzard, il telefilm che ha imperversato sui tubi catodici nostrani a partire dagli anni ’80. Salti, scodate e inseguimenti a tutto spiano: l’arancione muscle car del 1969 sfuggiva ogni volta alla polizia nel selvaggio sud degli States. Quella macchina ha alimentato un mito, una passione verso le muscle car che non sono le solite Camaro, Mustang e compagnia. Tornando al presente, la nuovissima Dodge Charger – erede di quell’antica R/T – è pronta ad approdare in Europa dalla porta principale, seppur senza un bel V8 sotto il cofano. Tranquilli, il termico c’è ancora, oltre all’elettrico.

La strategia multi-energia

La novità principale di questa arrogante americana risiede nella base tecnica: la nuova Charger è sviluppata sulla piattaforma STLA Large, un’architettura multi-energia progettata per ospitare con la stessa efficacia sia propulsori elettrici che motori a combustione interna. Doveva essere la base designata delle prossime Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ma probabilmente non lo sarà. Dunque, per il momento godiamocela sulla Charger che sarà disponibile sia in configurazione due porte (coupé) sia quattro porte (berlina), offrendo una versatilità inedita per il segmento.

C’è anche l’elettrica

La variante Daytona segna il debutto di Dodge nel campo delle muscle car 100% elettriche. Nonostante l’assenza di un motore a pistoni, l’esperienza sensoriale è garantita dal sistema Fratzonic Chambered Exhaust, che riproduce il “ruggito" del propulsore americano vecchio stampo, e dall’innovativo passaggio aerodinamico anteriore R-Wing.

La gamma alla spina si suddivide in due allestimenti, entrambi con trazione integrale di serie:

Daytona Scat Pack: il vertice delle prestazioni con 500 kW (670 CV) . È in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,3 secondi. 418 km di autonomia;

il vertice delle prestazioni con . È in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 418 km di autonomia; Daytona R/T: una versione più accessibile con 400 kW (536 CV), capace di coprire lo 0-96 km/h in 4,2 secondi. 510 km di autonomia.

Entrambe utilizzano una batteria da 100,5 kWh. Sul fronte della ricarica, la Charger Daytona supporta colonnine rapide DC fino a 350 kW: bastano 27 minuti per passare dal 20% all’80% della carica, mentre in soli 10 minuti è possibile recuperare fino a 110 km di autonomia.

Charger SIXPACK: ora c’è il biturbo

Ovviamente per chi è legato alla tradizione e non vuole rinunciare alla benzina, Dodge propone la versione SIXPACK, equipaggiata con il moderno motore Hurricane 3.0 litri biturbo. Dunque, dal V8 si passa ai 6 cilindri in linea. Anche in questo caso sono previsti due livelli di potenza:

Scat Pack: variante ad alte prestazioni da 550 CV;

variante ad alte prestazioni da R/T: un equilibrio tra efficienza e grinta con 420 CV.

Una chicca ingegneristica per gli appassionati è la gestione della trazione: sebbene l’integrale sia di serie, è possibile attivare la modalità RWD on-demand, che trasferisce il 100% della coppia alle ruote posteriori per una guida più “pura" o per manovre di drifting.

Interni digitali e dotazioni premium

L’abitacolo è stato completamente ridisegnato mettendo il conducente al centro. Spiccano il quadro strumenti digitale da 16 pollici, la leva del cambio “pistol-grip" e il sistema di illuminazione Attitude Adjustment con 64 colori. La dotazione di serie per l’Europa è particolarmente ricca e include sistemi ADAS di Livello 2, telecamera a 360°, Head-Up Display e sedili sportivi riscaldati. Per i più esigenti, il pacchetto Track opzionale aggiunge freni Brembo da 16 pollici e sospensioni a smorzamento adattivo.

Listino prezzi

La nuova generazione di Dodge Charger è già ordinabile in Europa tramite l’importatore ufficiale KWA. Il listino prezzi parte da 66.000 euro. Le prime consegne per i clienti europei sono previste a partire da settembre 2026. Chi acquisterà i primi modelli riceverà un esclusivo welcome kit e una lettera di autenticità firmata dal CEO di Dodge, Matt McAlear.