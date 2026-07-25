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Mercedes VLE: arrivano le versioni AMG Line e AMG Line Plus

Sui nuovi allestimenti, oltre allo spazio e al lusso, si aggiunge la sportività data dalla caratterizzazione estetica AMG.

Mercedes VLE: arrivano le versioni AMG Line e AMG Line Plus
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 25 lug 2026
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La gamma della nuova Mercedes-Benz VLE, l’esclusiva limousine in formato monovolume 100% elettrica, si arricchisce con nuove varianti. Questo modello si distingue nel segmento degli MPV per l’allestimento particolarmente lussuoso che si aggiunge alla tradizionale versatilità di questa tipologia di veicoli. Risulta così una soluzione ideale sia per le famiglie che per i servizi noleggio con conducente.

Estetica AMG

La novità più di rilievo riguarda l’introduzione degli allestimenti AMG Line e AMG Line Plus, che vanno ad aggiungersi all’equipaggiamento di serie e alla linea Exclusive. Entrambe le versioni conferiscono un look più sportivo alla vettura grazie alla calandra con finiture specifiche e ai paraurti specifici AMG. In particolare, la AMG Line si distingue per i dettagli cromati, tra cui la cornice della calandra illuminata, i cerchi in lega da 20 pollici e un abitacolo impreziosito da finiture in alluminio spazzolato; l’AMG Line Plus accentua ulteriormente la sportività attraverso dettagli esterni in dark chrome e nero lucido, imponenti cerchi da 21 pollici e rivestimenti interni con cuciture rosse a contrasto, cinture di sicurezza rosse e inserti in fibra di carbonio.

Dotazioni esclusive

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È inoltre possibile scegliere i sedili Premium Comfort posteriori (dotati di braccioli, regolabili elettricamente e riscaldati) e configurare lo spazio interno per ospitare da 5 a 8 passeggeri. Aumentano le personalizzazioni tecnologiche: l’allestimento Exclusive può essere abbinato al Premium Plus Package, che comprende l’avanzato MBUX Superscreen e l’head-up display oltre ad altre dotazioni tecnologiche. Tra gli accessori a pagamento arrivano anche il tetto panoramico Sky View e il Night Package.

Prezzi

La versione al cuore della gamma è la VLE 300, disponibile con un prezzo di partenza di 89.260 euro (73.163,94 euro IVA esclusa). Il pacchetto AMG Line è offerto a 2.867 euro, mentre l’esclusivo pacchetto AMG Line Plus è disponibile a 6.182 euro.

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