Mercedes-Benz VLE: una limousine in formato van elettrico

Con il debutto della Mercedes-Benz VLE inizia una nuova era nel segmento dei monovolume di lusso all’insegna dell’elettrificazione. Basata sulla nuova architettura VanEA, la VLE si configura come un salotto “a zero emissioni” capace di trasportare nel massimo confort fino a sette passeggeri (otto posti totali con il guidatore). È pensata soprattutto per i servizi di noleggio con conducente (NCC), che già utilizzano in tutto il mondo la Classe V.

Non passa inosservata

Il design esterno, che era stato anticipato dalla concept Vision V, definisce una presenza su strada massiccia e opulenta, che rinuncia al concetto di understatement per sottolineare il proprio ruolo di ammiraglia in formato van. Il frontale è dominato da una grande calandra che ha funzione puramente estetica e che è illuminata e, a seconda degli allestimenti, può inglobare al centro il simbolo della stella (in alternativa c’è il classico emblema sul cofano). I gruppi ottici riprendono i motivi led a stella con tecnologia Digital Light, visti sugli ultimi modelli Mercedes, e sono collegati tra loro da una sottile striscia led. I cerchi hanno misure importati, da 19 a 21 pollici, mentre il posteriore è incorniciato su tre lati da una striscia di led a forma di U rovesciata, che integra i gruppi ottici. Con una lunghezza di 5,31 metri e una larghezza di 2 metri, la vettura presenta proporzioni imponenti, ma esaltate da un’aerodinamica curatissima con un Cx di appena 0,25.

Due motorizzazioni

Al lancio sono due le motorizzazioni disponibili, entrambe alimentate da una batteria al litio ad alta densità (nichel-manganese-cobalto) da ben 115 kWh:

VLE 300: versione con trazione anteriore con motore da 200 kW (272 CV).

VLE 400 4Matic: versione con trazione integrale dual motor con 305 kW (415 CV).

Pensata per le lunghe percorrenze degli NCC, l’autonomia dichiarata è di 700 chilometri. Molto importante dal punto di vista operativo del noleggio anche la velocità di ricarica: con l’architettura a 800 volt si possono ottenere 320 chilometri di autonomia in circa 15 minuti. L’anno prossimo sono previste ulteriori versioni con batterie da 80 kWh.

Nonostante una massa che può raggiungere i 3.700 kg per la più ricca versione AMG Line Plus, la VLE promette una dinamica di guida di riferimento nel segmento, grazie anche alle ruote posteriori sterzanti (fino a sette gradi), disponibili come optional, che riducono anche gli spazi di manovra equiparandoli a quelli della CLA. Il comfort è di alto livello grazie alle sospensioni Airmatic, che utilizzano i dati di Google Maps per regolare l’altezza da terra in base al percorso.

Un salotto (o un ufficio) su ruote

La parte più importante della VLE è però l’interno e in particolare la parte posteriore dell’abitacolo. La posizione dei sedili è flessibile, con configurazioni da cinque a otto posti su due e tre file. Un ruolo importante a bordo del van elettrico di Mercedes è quello delle poltrone singole, che sono disponibili in tre livelli di equipaggiamento: Comfort, Premium Comfort e Grand Comfort, con funzionalità che vanno dalle regolazioni elettriche al cuscino aggiuntivo, dal supporto lombare con massaggio alla ricarica wireless, fino al supporto per le gambe. La plancia è dominata dal Superscreen che ingloba la strumentazione digitale da 10,25 pollici, lo schermo dell’interfaccia MBUX da 14 pollici con sistema operativo MB.OS e il display per il passeggero anteriore (in opzione). Chi siede dietro ha a disposizione uno schermo da ben 31,3 pollici che scende dal padiglione, perfetto per videoconferenze o per l’intrattenimento di alto livello grazie al sistema audio Burmester con 22 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos. Il bagagliaio è da 495 litri con tutte le file di sedili e arriva a 4.078 litri con solo la prima fila in uso. In un secondo momento arriverà anche una versione a passo lungo con lunghezza di 5,45 metri, che avrà un abitacolo ancora più spazioso.

Prezzi

I prezzi comunicati riguardano unicamente il mercato tedesco e partono da circa 94.000 euro per la versione Advanced Plus, ma arrivano a superare i 135.000 euro per gli allestimenti più esclusivi. Prossimamente la gamma di van elettrici di lusso sarà completata anche dalla VLS, che si posizionerà ad un livello superiore di equipaggiamento.