Mercedes CLA Shooting Brake ibrida è ordinabile: allestimenti e prezzo

La Casa di Stoccarda, complici anche i risultati straordinari con i propulsori ibridi, continua a puntare sull’espansione della gamma elettrificata. L’ultima arrivata è la Mercedes CLA Shooting Brake, mild hybrid a benzina, basata su un nuovo 1.5 e disponibile in tre livelli di potenza. Oltre alla variante full electric, sul sito del marchio della Stella a tre punte, è possibile opzionare la nuova vettura ibrida.

Il 1.5 turbo a quattro cilindri, sviluppato dalla Mercedes ma prodotto in Cina da Gruppo Geely, è associato a un inedito cambio robotizzato a doppia frizione con otto marce, che integra un’unità a corrente da 29 CV. La vettura può affrontare le sfide quotidiane anche in modalità elettrica per un po’ di km. Tre i livelli di potenza dell’ibrido: 136, 163 e 190 CV, con la possibilità di avere la trazione integrale. La versione SW è lunga come la berlina, ovvero 472 cm e ne riprende tutte le caratteristiche tecniche. Quattro adulti se la godono nel pieno comfort, potendo fare affidamento anche su un bagagliaio ampio.

Novità e dotazioni

L’abitacolo della Mercedes è caratterizzato da un tetto in vetro di serie brunito e filtra i raggi del sole per non surriscaldare l’abitacolo. La Shooting Brake ha l’opzione non oscurante. La plancia quasi piatta segue lo sviluppo orizzontale da un lato all’altro dell’auto e integra due display di serie. Per chi non si accontenta a pagamento c’è un terzo schermo, montato davanti al passeggero. Spicca il nuovo volante, che conserva le classiche razze sdoppiate ma sostituisce i comandi a sfioramento del volume dell’audio e della velocità del cruise control adattativo.

Di base, oltre al tetto panoramico, è prevista la mascherina anteriore retroilluminata, il climatizzatore automatico, i sedili anteriori riscaldati e i cerchi in lega da 17". Si parte da un prezzo di 48.699 euro per la versione base nel caso della 180 a trazione anteriore da 136 CV. Si possono richiedere vari pacchetti che aggiungono numerosi optional. Questi sono l’Advanced, l’Advanced Plus, il Premium Plus e l’AMG Line, per chi vuole quel pizzico di sportività in più.

Performance di tutto rispetto

Tutte le versioni della CLA Shooting Brake ibride dispongono del 1.5 quattro cilindri turbo mild hybrid a benzina, associato alla trazione anteriore o integrale (in caso opzionasse le 4Matic) e al cambio automatico a 8 rapporti. La tecnologia ibrida a 48 Volt permette la ricarica di una piccola batteria durante le frenate e le decelerazioni, garantendo un surplus di 30 CV in fase di accelerazione. La 180 vanta uno scatto da ferma sino a 100 km/h di 8,9 secondi e consumi dichiarati 5 l/100 km (come la 200). Quest’ultima esegue lo spunto da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi.

La 220 presenta consumi di 5,1 l/100 km e una accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,3 secondi. Le varianti 4Matic consumano leggermente di più (rispettivamente 5,3 l/100 km per la 200 e 5,4 l/100 km per la 220) con uno scatto inferiore di un decimo. Mercedes ha messo a disposizione motori efficienti per ogni esigenza, ora sta a voi valutare la soluzione ideale.

Listino prezzi

Di seguito, il listino prezzi completo della Mercedes-Benz CLA Shooting Brake ibrida: