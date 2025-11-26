Nuova Mercedes CLA Shooting Brake elettrica, ordini al via: motori e autonomia. Ecco quanto costa

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake elettrica si può finalmente ordinare in Italia. La casa automobilistica ha infatti dato il via alle vendite di questo modello che aveva fatto il suo debutto a metà luglio. Chiaramente deriva dalla nuova CLA elettrica che conosciamo bene e quindi anche la versione station wagon poggia sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture). Per il momento è solamente elettrica ma più avanti arriveranno anche le motorizzazioni ibride (Mild Hybrd) proprio come sulla berlina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Mercedes CLA misura 4.723 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.468 mm altezza, con un passo di 2.790 mm. La versione CLA Shooting Brake è più lunga di 35 mm, più larga di 25 mm e più alta di 27 mm, con un passo più lungo di 61 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 450 litri che possono salire a 1.290 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. L’abitacolo ovviamente presenta la medesima impostazione della nuova CLA berlina. Dunque, c’è l’ultima evoluzione del sistema MBUX di Mercedes. La plancia è quindi dominata da ampi schermi. Ce ne sono complessivamente fino a 3. Il primo (10,25 pollici) e il secondo (14,6 pollici) per la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. Il terzo (optional da 14 pollici), invece, è dedicato al passeggero anteriore.

Due sono le motorizzazioni elettriche con cui sarà offerta al momento la nuova Mercedes CLA Shooting Brake. Alla base della gamma si trova la CLA 250+ Shooting Brake con tecnologia EQ, mentre al di sopra si trova la CLA 350 4Matic. La prima offre una potenza massima di 272 CV (200 kW) con 335 Nm di coppia, mentre la CLA 350 ben 353 CV (260 kW) e 515 Nm di coppia. La CLA 350 dispone di un doppio motore e quindi c’è la trazione integrale. Entrambe raggiungono i 210 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono, rispettivamente, 6,8 secondi e 5 secondi.

E l’autonomia? Entrambe le varianti possono contare su di una batteria con una capacità di 85 kWh che permette una percorrenza WLTP di, rispettivamente, 767 km e 742 km.

PREZZI

Quanto costa la nuova Mercedes CLA Shooting Brake? Si parte da 58.368 euro per la CLA 250+ e da 63.968 euro per la CLA 350 4MATIC.