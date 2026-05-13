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Mercedes Classe A, nuova serie cinque porte nel 2028

C’è ancora vita per la Classe A con una nuova versione, derivata dalla berlina CLA, in arrivo tra 2 anni. Ecco come potrebbe essere

Mercedes Classe A, nuova serie cinque porte nel 2028
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Davide Russo
Davide Russo
Pubblicato il 13 mag 2026
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Una Mercedes Classe A elettrificata arriverà in sostituzione dell’attuale modello che uscirà di scena dopo anni di successo. La Casa di Stoccarda non ha intenzione di abbandonare il segmento delle compatte e, a quanto pare, nemmeno quello delle berline a cinque porte.

Per unire queste due esigenze la Classe A, con una lunghezza di circa 440 cm, riprenderà la meccanica della CLA, e verrà prodotta su piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per ospitare sia sistemi di propulsione ibridi e full electric, con disponibilità della trazione integrale. La versione ibrida ricaricabile avrà un motore 1.5 turbo a benzina associato a un modulo elettrico integrato nel cambio robotizzato, per una potenza complessiva di 211 CV. Le varianti full electric sfrutteranno un’architettura a 800 volt e proporranno ricariche rapide dal 10 all’80% in circa 20 minuti, con potenze comprese tra 220 e 350 CV e un’autonomia dichiarata tra 550 e 700 km.

Una cinque porte compatta

La Mercedes punterà su un frontale con una mascherina illuminata di forma quasi ovale. La nuova Classe A conserverà una linea slanciata che terminerà con un lunotto molto inclinato e finestrini di dimensioni ridotte. L’idea è quella di non perdere del tutto la classica caratteristica da hot hatch. Non mancheranno gruppi ottici con disegni a stella, in base alle ultime indiscrezioni, che andranno a richiamare il logo della Casa tedesca.

L’abitacolo offrirà ampio confort con l’impostazione stilistica della CLA. Plancia piatta e verticale con l’integrazione di due o tre schermi affiancati, puntando sul sistema operativo MB.OS, nel quale l’intelligenza artificiale ha un ruolo di primo piano. L’obiettivo è non tradire le origini, puntando su un netto avanzamento tecnologico. Mercedes aveva programmato una repentina transizione verso l’elettrico, ma il netto calo di appeal ha imposto un rallentamento e una strategia più ragionata.

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L’importanza della piattaforma MMA

La Classe A verrà costruita sulla piattaforma MMA, offrendo un passo più lungo, carreggiate maggiorate e maggiore spazio interno. I clienti potranno scegliere tra motorizzazioni mild‑hybrid con un quattro cilindri turbo 1.5 litri in varie tarature a versioni 100% elettriche su architettura a 800 V con batterie LFP da 58 kWh o NMC da 85 kWh.

Ci sarà spazio anche per pepate varianti AMG che potrebbero spingersi verso i 500 CV per le versioni più estreme. La produzione del nuovo modello dovrebbe avvenire nell’impianto di Kecskemét, in Ungheria, dove oggi si costruiscono anche CLA e GLA.

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