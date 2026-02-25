Mercedes-Benz, baluardo del diesel: 21 modelli in listino

È vero il diesel sta arretrando sul mercato, lo dimostrano anche i recenti dati. Al cospetto dell’avanzata delle elettrificate fedeli alle normative sulle emissioni sempre più stringenti, il vecchio gasolio batte in ritirata. Ma non del tutto. Il diesel rimane ancora oggi la scelta d’elezione per gli stradisti da lunghe percorrenze. Il motivo risiede tutto nel suo equilibrio imbattibile: un’altissima densità energetica che si traduce in un’efficienza termica superiore, garantendo consumi contenuti e un’autonomia che le batterie attuali faticano ancora a eguagliare nei viaggi autostradali. In questo contesto, Mercedes-Benz si conferma il baluardo difensivo di questa alimentazione. La Casa di Stoccarda propone in Italia l’offerta più ricca e variegata del mercato: la bellezza di 21 modelli a listino, che si ramificano in circa 60 varianti differenti.

I diesel moderni

Il successo del diesel firmato Mercedes risiede nella sua capacità di evolversi insieme ai tempi che cambiano. La gamma si articola su tre architetture principali che coprono ogni tipologia di esigenza. Alla base troviamo l’OM608, un compatto 1.5 litri da 95 o 116 CV, ottimizzato dai tecnici tedeschi per garantire efficienza e confort sui multispazio come Classe T e Citan Tourer.

Salendo di categoria troviamo il motore OM654, un 2.0 litri decisamente versatile. Nelle versioni destinate alle compatte (Classe A, B, GLA e GLB), garantisce brio e consumi ridotti senza l’ausilio dell’elettrificazione. Tuttavia, è nelle sue declinazioni più avanzate che questo motore compie un “miracolo” tecnologico. Mercedes è infatti tra i pochissimi costruttori a far sposare il gasolio con l’ibrido plug-in. Grazie a una batteria generosa, modelli come la Classe C o la GLC 300 de permettono di attraversare i centri urbani senza alcuna emissione di CO2, per poi fronteggiare centinaia di chilometri autostradali con l’efficienza insuperabile del gasolio.

Infine, per chi non ricerca alcun tipo di compromesso, il vertice è occupato dall’OM656, un sei cilindri in linea da 3.0 litri che, con i suoi 367 CV e 750 Nm di coppia nella variante 450 d, offre una fluidità di marcia paragonabile ai migliori motori a benzina di alta cilindrata, muovendo con disinvoltura vetture di altissimo lignaggio come la Classe G e la GLS.

Quali sono i modelli diesel in listino

Ecco i modelli di Mercedes-Benz attualmente disponibili con motorizzazione diesel in Italia:

compatte: Classe A, Classe B;

Classe A, Classe B; berline e wagon: Classe C (anche All-Terrain e SW), Classe E (anche All-Terrain e SW), Classe S;

Classe C (anche All-Terrain e SW), Classe E (anche All-Terrain e SW), Classe S; coupé e cabriolet: CLE Coupé, CLE Cabrio.

CLE Coupé, CLE Cabrio. SUV e fuoristrada: GLA, GLB, GLC (anche Coupé), GLE (anche Coupé), GLS, Classe G;

GLA, GLB, GLC (anche Coupé), GLE (anche Coupé), GLS, Classe G; MPV: Classe T, Citan Tourer.

Questa gamma ciclopica testimonia che, finché ci saranno chilometri da percorrere e orizzonti da raggiungere con efficienza, il diesel avrà una stella a indicargli la via.