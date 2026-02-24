Ferrari 812 Competizione A: un investimento dal valore quadruplicato in soli 3 anni

C’è chi colleziona arte, chi investe in immobili e chi, invece, costruisce pazientemente un garage degno di un museo Ferrari. Non è solo una questione di passione: per alcuni dei clienti più facoltosi al mondo, entrare nella ristrettissima cerchia di Maranello può rivelarsi un affare straordinariamente redditizio. La 812 Competizione A ne è la dimostrazione più lampante.

Un accesso riservato a pochi (e molto redditizio)

Quando la 812 Competizione A è stata presentata come versione scoperta della più estrema tra le 812, la produzione è stata limitata a sole 599 unità a livello globale. Un numero già esiguo, reso ancora più selettivo dal fatto che Ferrari abbia invitato all’acquisto soltanto una ristretta élite dei suoi migliori clienti.

Il prezzo di partenza si aggirava intorno ai 700.000 dollari. Oggi, a meno di tre anni dal lancio, alcuni esemplari vengono scambiati per oltre 2 milioni di dollari, in certi casi anche di più. Un incremento impressionante, che spiega perché l’accesso al cosiddetto “inner circle” di Maranello venga considerato un privilegio capace di generare rendimenti a sette cifre.

Questa settimana RM Sotheby’s propone all’asta un esemplare particolarmente significativo, con una stima compresa tra 2,5 e 2,8 milioni di dollari. Numeri importanti, soprattutto se si considera che il primo proprietario ha speso 852.420 dollari per configurarla secondo specifiche molto precise, e, col senno di poi, decisamente azzeccate.

Una configurazione da quasi 150.000 dollari di optional

La vettura si presenta in Rosso Corsa, impreziosita da una livrea racing Nero e Argento Nürburgring che ne sottolinea il carattere corsaiolo. Ma è nella lista degli optional che emergono dettagli ancora più significativi: quasi 150.000 dollari di personalizzazioni, tra cui Scuderia Shields, Apple CarPlay, pinze freno rosse e un’ampia selezione di componenti in fibra di carbonio a vista, comprese le ruote.

L’abitacolo non è da meno. Sedili e plancia combinano Alcantara Rosso e Nero in un contrasto deciso e scenografico. Persino il bagagliaio è rivestito in Alcantara rosso brillante. Una scelta forse poco pratica, ma è lecito chiedersi quanti proprietari di una 812 Competizione A utilizzino davvero il vano posteriore per qualcosa di più impegnativo di un kit per la cura dell’auto. Probabilmente pochissimi.

Tra oggetto da collezione e asset in crescita

Parte del fascino di questo esemplare risiede nella sua storia e nel suo utilizzo quasi nullo: appena 80 miglia percorse, equivalenti a 129 chilometri. In pratica, chilometraggio da consegna.

Fin dall’inizio, la 812 Competizione A è stata riservata ai clienti più prestigiosi del marchio. Per chi non figurava nella lista privilegiata di Maranello, il mercato delle aste rappresenta oggi l’unica vera opportunità per avvicinarsi a un’auto che, di fatto, non è mai stata davvero accessibile.

Il club VIP Ferrari può essere chiuso, ma il catalogo d’asta è aperto. E questa vettura, con percorrenza minima e un consistente margine di rivalutazione già incorporato nel prezzo, si colloca in quello spazio ristretto tra pezzo da collezione intatto e investimento in piena ascesa. Chi è interessato farebbe bene a dare un’occhiata all’inserzione e iniziare a fare qualche conto.