BMW Serie 7: il restyling abbandonerà la guida autonoma di Livello 3 per il Livello 2

BMW sta preparando il restyling della sua ammiraglia, la Serie 7. Dopo le prime foto spia e i render che ne anticipavano le novità è tempo di analizzare alcune specifiche tecniche. In modo particolare quelle sulla guida autonoma. Per quel che riguarda la Serie 7, BMW ha scelto di fare un passo indietro. Il restyling dell’ammiraglia, attesa per il 2027, abbandonerà il sistema Personal Pilot L3 in favore di un sistema di Livello 2 derivato dalla piattaforma Neue Klasse, la stessa che ha debuttato con la seconda generazione della iX3.

Perché questa scelta

La ragione è semplice. Il costo. Il sistema di Livello 3 attuale richiede sensori LiDAR complessi, hardware di calcolo avanzato, certificazioni di sicurezza specifiche e un monitoraggio continuo della flotta. Il risultato è un optional che sul modello attuale si attesta intorno ai 6.000€. Il nuovo sistema di Livello 2 costerà circa 1.450€, mantenendo funzioni considerate le più utilizzate dagli automobilisti. Restano la guida autonoma in autostrada a mani libere, la navigazione da indirizzo a indirizzo nel traffico urbano tramite il sistema di navigazione di bordo e i cambi di corsia automatici.

Meno è meglio, anche per la guida autonoma

Passare al Livello 2 porta con sé un vantaggio operativo non trascurabile. BMW potrà distribuire il sistema su più mercati senza attendere i processi di approvazione più lunghi e complessi richiesti dal Livello 3, che variano sensibilmente da Paese a Paese.

BMW non è sola in questa direzione. Mercedes ha ricevuto tra i primi costruttori l’approvazione regolamentare per un sistema di Livello 3 nel dicembre 2021, ma sulla nuova CLA punta su un sistema Livello 2 Plus Plus, commercializzato come MB.Drive Assist Pro, con lancio previsto prima in Cina e poi negli Stati Uniti nel corso dell’anno. Il sistema sarà in grado di gestire autonomamente autostrade e ambienti urbani. Mercedes non rinuncia però alle ambizioni più avanzate, e la nuova Classe S riceverà in futuro un sistema di Livello 4 sviluppato in collaborazione con Nvidia. Stellantis, invece, ha chiuso il programma Livello 3 l’anno scorso, giustificando la scelta per i costi eccessivi, le difficoltà tecnologiche e le incertezze sulla risposta del mercato.

Il mercato, anche da questo punto di vista, sta cambiando. E deve fare i conti (a volte duri) con la realtà. Al di là delle possibilità tecnologiche, infatti, bisogna gestire in maniera sostenibile il rapporto tra costi, benefici e diffusione reale. Per questo le strategie si stanno spostando verso soluzioni che integrano assistenza avanzata e semplicità operativa. La strategia della nuova BMW Serie 7 si inserisce proprio in questa direzione. Meno possibilità, ma più concretezza.