BMW Serie 7: a metà carriera è tempo di restyling, ecco cosa sappiamo. Foto spia

La settima generazione della BMW Serie 7 è stata presentata nell’ormai lontano 2022, quindi arrivati a questo punto è tempo di un aggiornamento di metà carriera. La rivale della Classe S è stata avvistata in fase di test già dallo scorso anno, ma con i continui avvistamenti anche più recenti sembrerebbe proprio che BMW non si voglia distaccare troppo dall’attuale linguaggio stilistico.

DESIGN: COSA SI INTRAVEDE

Le immagini più recenti lasciano intravedere unagruppi ottici anteriorie i nuovi fari principali che ora assumono una posizione leggermente più alta rispetto al modello attuale.

Per un ulteriore ventata di freschezza, BMW probabilmente sta lavorando al rinnovamento degli inserti sotto i fari e delle prese d’aria anteriori. La casa dell’elica ha completamente camuffato i gruppi ottici posteriori, non rendendo quindi possibile capirne il design ma, secondo alcune indiscrezioni, la nuova Serie 7 dovrebbe riprendere alcuni elementi della futura gamma Neue Klasse, introducendo una firma luminosa a LED a tutta larghezza.

LE MODIFICHE PIU’ GRANDI

Se esternamente il design nonentrando in abitacolo si troveranno probabilmente le modifiche più importanti. La rinnovata Serie 7 potrebbe infatti rappresentare il, dotato delle tecnologie più avanzate del marchio, tra cui il display Panoramic Vision e un head-up display esteso a tutta larghezza. Non c’è da aspettarsi però unain quanto sembrerebbe che i punti strutturali dell’abitacolo rimarranno invariati.Nonostante le forti critiche ricevute, BMW difende le sue scelte e continua aricevendo credito anche dai numeri: le vendite continuano a salire. In particolare, la Serie 7 ha visto unnel mercato statunitense nella prima metà 2025.

Il debutto ufficiale della BMW Serie 7 è atteso verso la fine dell’anno, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per il model year 2026. Al lancio dovrebbero essere disponibili sia motorizzazioni ibride che completamente elettriche.