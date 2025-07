La Renault 5 "base" da 25 mila euro, cosa offre in termini di equipaggiamento?

Renault 5 ha saputo conquistare rapidamente un buon successo tanto da essere tra le elettriche più vendute in Europa. A maggio 2025, ad esempio, ne sono state immatricolate 4.563 unità (decimo posto assoluto). Da poco è stata lanciata sul mercato la nuova entry level, la nuova Renault 5 E-Tech Electric “Five” che viene proposta a 24.900 euro. Modello che può contare su di un motore da 95 CV alimentato da una batteria con una capacità di 40 kWh per un’autonomia di 310 km secondo il ciclo WLTP. Al momento della presentazione, Renault aveva descritto la nuova R5 proprio come un’elettrica accessibile con prezzi da 25 mila euro anche se alla fine per avere in gamma questo modello più economico c’è voluto un po’ di tempo. Ma chi volesse acquistare la nuova Renault 5 “Five”, senza alcun optional, quale equipaggiamento troverà incluso nel prezzo?

VERDE POP DI SERIE

Chi sceglierà questo modello si porterà a casa la Renault 5 nel. Se non piace, in alternativa c’è solo il nero etoilé ma bisognerà pagare un extra di 950 euro. Di serie, il. Stesso colore anche per gli specchietti laterali. La dotazione prevede anche la presenza di. Non sono cerchi in lega ma in. Se si vuole una maggiore personalizzazione, bisognerà andare per forza su altre versioni della Renault 5 ma ovviamente i prezzi salgono. I fari a LED sono di serie. All’interno, l’atmosfera è molto più austera dato che di serie troviamo unache non è personalizzabile, anche volendo pagare un extra. Questo significa che con la versione base della Renault 5 non sarà possibile disporre delle molteplici possibilità di personalizzazione degli esterni e degli interni che offrono le altre versioni dell’elettrica. I sedili anteriori prevedono tutti la sola regolazione manuale.Sul fronte della, comunque, presenti lae ilcon supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non c’è la retrocamera per la manovre di parcheggio ma comunque sono presenti i. La dotazione di serie dei sistemi di assistenza alla guida è buona ed include, tra le altre cose, ABS con assistenza alla frenata di emergenza, distance warning (avviso distanza di sicurezza), sistema di frenata d’emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e incroci, hill start assist (assistenza alla partenza in salita), emergency lane keep assist (assistenza d’emergenza al mantenimento della corsia) e cruise control.Tra i pochia disposizione, tappetini, cavi per la ricarica e un allarme perimetrale volumetrico. Prezzo della versione entry level della Renault 5 , come accennato all’inizio, di 24.900 euro.