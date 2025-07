Nuove Alfa Romeo Quadrifoglio anche endotermiche? Più che una possibilità

Dei piani futuri di Alfa Romeo se ne sta discutendo da diverso tempo, dopo che la casa automobilistica ha deciso di posticipare il lancio della nuova Stelvio per poter introdurre le motorizzazioni ibride che affiancheranno quelle elettriche. Delle future Alfa Romeo Stelvio e Giulia se ne continua a parlare anche perché sembra che potrebbero esserci altre novità. Il marchio in passato intendeva puntare solamente sull’elettrico mentre adesso le cose sono cambiate. Gli appassionati della Casa del Biscione in particolare si stanno chiedendo come saranno le future versioni Quadrifoglio che da sempre sono il punto di riferimento della gamma del marchio quando si parla di sportività. In passato sembrava che sarebbero state solo elettriche ma di recente si è parlato della possibilità che possano essere anche endotermiche. Che le prossime Quadrifoglio possono avere ancora sotto al cofano un motore a benzina lo fa capire l’amministratore delegato di Alfa Romeo Santo Ficili all’interno di un’intervista con Top Gear.

LE QUADRIFOGLIO POSSONO ESSERE ELETTRICHE MA ANCHE ENDOTERMICHE

Il mio sogno è mantenere viva la Quadrifoglio. Non possiamo dimenticarlo. La Quadrifoglio può essere elettrica, perché no? Ma può anche essere a combustione interna.

Dichiarazioni che lasciano aperta la possibilità che alla fine Alfa Romeo possa fare un regalo ai suoi clienti, continuando a proporre quello che davvero vogliono e cioè una Quadrifoglio con motore a benzina. L’intervista va nella stessa direzione delle dichiarazioni dello stesso Santo Ficili rilasciate in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025 dove il marchio aveva esposto la sua esclusiva 33 Stradale, quando si era parlato di entrambe le opzioni per le Quadrifoglio. In quella sede si era anche ventilata la possibilità che un’eventuale Quadrifoglio endotermica potesse disporre di un motore derivato strettamente dal V6 Nettuno di Maserati. In ogni caso, secondo il numero uno di Alfa Romeo, le nuove Quadrifoglio stupiranno. Bisognerà comunque attendere la presentazione della nuova Stelvio per capire qualcosa di più dei progetti della Casa del Biscione.

FRONTALE RIDISEGNATO PER I MODELLI ENDOTERMICI

Dall’intervista è poi emerso un ulteriore dato interessante. La scelta di offrire anche motori ibridi ha portato Alfa Romeo a riprogettare all’ultimo minuto il frontale per consentire un raffreddamento ottimale dei motori a benzina.

L’IMPORTANZA DELL’IDENTITÀ DEL MARCHIO

Ficili ha sottolineato che le future Alfa Romeo dovranno mantenere un’identità di marca chiara, sia visivamente che dinamicamente.

Quando guardi l’auto, devi capire immediatamente che è un’Alfa. E il guidatore deve avere tutto sotto controllo. Quindi non mi immagino un sacco di cose intorno a sé che non aiutano. Abbiamo bisogno del giusto equilibrio tra sospensioni, sterzo, sospensioni, scarico e motori per trovare la giusta maneggevolezza dell’auto.



