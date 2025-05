Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio stupiranno: saranno elettriche ed endotermiche

Quadrifoglio, un marchio che ha una storia molto importante per Alfa Romeo e che identifica tutti i suoi modelli più sportivi che sanno regalare grandi emozioni alla guida. Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono uscite oramai di produzione in attesa che arrivino le nuove generazioni della berlina e del SUV. Ad oggi, comunque, la casa dei Biscione non ha più in gamma una versione Quadrifoglio delle sue vetture e chissà quando arriverà la prossima. Come saranno? In passato si parlava di versioni elettriche delle Quadrifoglio delle nuove Giulia e Stelvio con addirittura 1.000 CV. Poi si è tornati a parlare della possibilità che rimanga il V6. A quanto pare, le prossime Quadrifoglio saranno sia elettriche e sia endotermiche e la conferma arriva direttamente da Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025 dove il marchio ha esposto la sua esclusiva 33 Stradale.

LE NUOVE QUADRIFOGLIO STUPIRANNO

Il numero uno della casa automobilistica parla dunque di entrambe le opzioni sottolineando che stupiranno i clienti. Questo significa che le nuove Quadrifoglio continueranno ad offrire anche quel sound che le ha sempre contraddistinte e parliamo di un sound vero e non simulato. Se per la Quadrifoglio elettrica si può facilmente pensare alla presenza di un doppio motore, magari strettamente derivato da quello della Dodge Charger che poggia sulla medesima piattaforma STLA Large, non sappiamo qualche potrebbe essere la scelta di Alfa Romeo per il modello endotermico. Eppure, un indizio c’è. Santo Ficili ha esaltato molto le potenzialità del motore V6 Nettuno di Maserati utilizzato sulla 33 Stradale, evidenziando che possa essere utilizzato anche su altri marchi del Gruppo. Ovviamente non c’è una conferma che questa sia la scelta però sulla carta il V6 Nettuno, o una sua evoluzione, avrebbe le caratteristiche giuste per muovere le future Quadrifoglio.

MA I TEMPI?

Una Giulia o Stelvio Quadrifoglio con il V6 Nettuno potrebbe piacere molto e arrivare a mettere in ombra la versione elettrica che per quanto potente, magari anche molto di più, potrebbe non offrire lo stesso piacere di guida. Del resto, se ci pensiamo bene, la Dodge Charger elettrica in America ha fatto flop. Comunque, il problema è semmai nei tempi. Integrare il V6 Nettuno nella piattaforma STLA Large è semplice oppure potrebbe richiedere molto tempo? E qui ritornano le indiscrezioni emerse lo scorso weekend di cui abbiamo parlato e cioè di un possibile ritardo del lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio come parte di una riprogrammazione legata al Piano per l’Italia che a giugno sarà aggiornato. Non rimane quindi che attendere novità direttamente da Stellantis per capire il futuro dei nuovi modelli Alfa Romeo.