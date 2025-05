La Dodge Charger Daytona elettrica fa flop

La Dodge Charger Daytona elettrica era stata presentata come il futuro delle muscle car americane. Basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa della futura nuova Alfa Romeo Stelvio, prometteva comunque prestazioni brucianti anche se sotto al cofano non era più presente il motore V8 Hemi tanto amato dagli americani. A distanza di oltre un anno dal suo debutto, questo modello sta faticando a ritagliarsi un suo spazio. Vuoi perché gli americani amano le muscle car tradizionali, vuoi perché il prezzo non è certamente competitivo, l’accoglienza è stata particolarmente fredda, tanto che la casa automobilistica ha deciso di eliminare dalla gamma la Charger R/T base, lasciando in gamma solamente la più performante versione top di gamma Scat Pack, almeno per il Model Year 2026, poi si vedrà. Interpellata dai colleghi di CarScoops, la casa automobilistica americana ha confermato questa scelta:

La produzione della Dodge Charger Daytona R/T è stata rimandata per il modello 2026, mentre continuiamo a valutare gli effetti delle politiche tariffarie statunitensi. La piattaforma STLA Large, flessibile e multi-energia, della Charger ci consente di concentrarci sulle prestazioni della Charger Daytona Scat Pack, la muscle car più veloce e potente al mondo, di aggiungere il nuovo modello a quattro porte al catalogo Charger per il modello 2026 e di puntare sui nuovi modelli Charger SIXPACK, che verranno lanciati nella seconda metà dell’anno.

Insomma, Dodge si concentrerà maggiormente sui modelli SIXPACK che sono quelli dotati di un motore 6 cilindri in linea di 3 litri di cilindrata.

TORNA IL MOTORE V8?

Per il momento è solo un’indiscrezione ma abbiamo visto che dopo l’addio di Carlos Tavares, negli USA si sta lavorando per riportare in vita il motore V8 che il manager portoghese aveva invece deciso di eliminare. Indiscrezioni parlando di un ritorno anche sulle muscle car. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

LE MUSCLE CAR ELETTRICHE NON PIACCIONO

Negli USA, la Dodge Charger Daytona elettrica per il momento ha fatto flop. I forti sconti che la casa automobilistica ha offerto non sono bastati per sostenere le vendite e adesso ci sono pure i dazi sulle auto al 25% di Trump dato che la muscle car elettrica è prodotta in Canada. Sopravviverà il modello elettrico? Intanto rimane a listino la Charger Daytona Scat Pack che può contare su di un powertrain in grado di erogare 500 kW (680 CV) ed è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,3 secondi.