Dodge Charger Sixpack ancora più cattiva grazie agli accessori originali di Mopar

La Dodge Charger Sixpack è una delle novità più attese Mopar ha scelto il SEMA Show di Las Vegas per mostrarne una versione personalizzata. Si tratta del concept “Moparized Charger” che introduce la possibilità di personalizzare la nuova muscle car americana con una serie di accessori originali e componenti ad alte prestazioni pensati per il pubblico più esigente.

La versione Mopar della Dodge Charger Sixpack

Il modello porta in scena un linguaggio stilistico audace, caratterizzato innanzitutto da una colorazione vivace come il Stryker Purple, accenti in fibra di carbonio e un assetto ribassato pensato per la guida sportiva. Alla base c’è il motore 3.0 Twin Turbo SIXPACK HO, capace di erogare 550 CV, abbinato a un impianto di scarico Mopar che promette un sound ancora più aggressivo e una migliore risposta in fase di accelerazione. L’estetica è completata da nuovi cerchi Brass Monkey da 21”, pinze freno arancioni marchiate Brembo e grafiche laterali in stile anni ’70.

Anche gli interni seguono lo stesso approccio con i sedili in pelle premium firmati Katzkin, le cuciture a contrasto arancioni e viola, i pedali sportivi Mopar, i tappetini in gomma per tutte le stagioni e un’attenzione generale al comfort.

Gli accessori

Ma la vera novità è che molti di questi accessori saranno realmente disponibili per i clienti, con una gamma di componenti già ordinabili sul Mopar e-Store o presso i concessionari ufficiali, e altri in arrivo nei prossimi mesi. Con questa offerta, Mopar punta a rafforzare l’identità della nuova Dodge Charger, offrendo agli appassionati una base già molto prestazionale ma aperta a ogni tipo di personalizzazione.

Tra quelli già presenti nel listino ufficiale ci sono le grafiche laterali ispirate ai modelli classici, proposte a circa 465€ (495 dollari) per tutte le varianti di carrozzeria. Seguono i copripedali sportivi in acciaio con inserti in gomma a circa 140€ (150 dollari), i tappetini in gomma con il bordo alto a 160€ (170 dollari) e il tappetino per il bagagliaio posteriore, venduto a circa 118€ (125 dollari).

Entro fine anno sarà disponibile anche lo scarico sportivo cat-back in acciaio inox, progettato per il motore Hurricane 3.0, che promette maggiore fluidità di scarico e una tonalità più marcata, con un prezzo attorno ai 3.720€ (3.950 dollari). Nel primo trimestre del prossimo anno arriveranno anche lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, entrambi offerti in finitura lucida o satinata a circa 2.300€ (2.450 dollari) ciascuno. Sempre all’inizio del 2026 è previsto anche l’arrivo del nuovo impianto di aspirazione a freddo dedicato ai motori Hurricane, proposto a un prezzo indicativo di 845€ (895 dollari).

La primavera porterà infine il kit di molle ribassate sviluppato per abbassare l’assetto della SIXPACK di circa 2,5 cm, migliorando stabilità e precisione in curva. Il prezzo sarà di circa 305€ (325 dollari). A completare l’offerta ci sarà anche il cofano sportivo in fibra di carbonio con scoop funzionale e peso ridotto del 20% rispetto all’originale, previsto a circa 6.600€ (6.995 dollari).