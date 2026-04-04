Dodge svela la Durango GT America250 Edition: tanti muscoli e sostanza

La Durango nacque per sostituire la Dodge Ramcharger che era un SUV a tre porte basato sul telaio del pick-up Ram. Per abbattere i costi di produzione i vertici del marchio americano partorirono nel 1997 due nuovi modelli gemellati: la nuova serie di Dakota (pick-up più compatto del Ram) e la Durango. Vennero prodotti sulla piattaforma a longheroni e condividevano anche i motori, il sistema di trazione integrale, il frontale e parte degli interni. La seconda serie è entrata in produzione nel 2004 e ha avuto un restyling nel 2007.

La vera svolta arrivò nel 2010 con il lancio della terza serie, passata da un telaio a longheroni, con scocca separata dalla carrozzeria, a una piattaforma monoscocca di origine Mercedes-Benz, diventando uno dei più popolari SUV a 7 posti negli Stati Uniti. Alla stampa al Salone Internazionale dell’Auto di New York 2026 Dodge ha svelato la Durango GT America250 edition nell’ambito della partnership ufficiale tra i brand statunitensi di Stellantis e America250.

Aggiornamenti massicci

Le novità riguardano gli interni e gli esterni di ispirazione americana. La special edition verrà proposta su tre allestimenti della Durango GT: GT Plus, GT HEMI Plus e GT HEMI Premium. Gli ordini dovrebbero iniziare all’inizio di aprile con un prezzo di listino di 49.590 dollari per la Dodge Durango GT Plus AWD A250 edition del 2026. La tradizionale potenza americana di Dodge si unisce a contenuti esclusivi che enfatizzano la forza e il patriottismo.

Nata per le commemorazioni della firma della Dichiarazione d’Indipendenza e le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti d’America, l’edizione A250 Durango GT si presenta con dettagli premium nell’abitacolo, sedili in pelle Laguna nera con esclusiva perforazione blu, una bandiera in rilievo sui sedili, cuciture a contrasto rosse e bianche, volante con cuciture tricolore, cinture di sicurezza rosso Demonic Red e inserti in fibra di carbonio forgiata. Spiccano all’esterno le doppie strisce a stella con accenti blu, le decalcomanie e i badge America250 sui parafanghi e i cerchi Black Noise da 20 pollici.

Patriottismo allo stato puro

Matt McAlear, CEO di Dodge, ha annunciato: “Questa Dodge Durango A250 è una celebrazione delle prestazioni americane, dell’attitudine americana e, non a caso, del 250° compleanno dell’America. Dodge è sempre stata sinonimo di muscle car americana: velocità, forza e la ricerca senza compromessi del piacere di guida. Oggi celebriamo questa eredità e la strada che ci aspetta".

I modelli Durango GT A250 verranno costruiti a Detroit con gli iconici motori HEMI V-8 da 360 cavalli o un motore V-6. Tra gli optional figurano il pacchetto Tow N Go per i modelli GT HEMI, che offre una capacità di traino superiore di 8.700 libbre (3946 kg) e un sistema audio Harman Kardon a 19 altoparlanti per la GT Plus. La gamma Dodge vanta anche il SUV americano a benzina più veloce di sempre, il Dodge Durango SRT Hellcat da 710 cavalli, alimentato dal poderoso motore HEMI V-8 sovralimentato.