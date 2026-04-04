La Chrysler Pacifica 2027 si evolve nel design per offrire più comfort alle famiglie

Chrysler ha svelato la nuova Pacifica 2027 nella kermesse newyorkese, monovolume che, a partire dal 2016, ha preso il posto dei modelli Town & Country e Grand Voyager. L’11 gennaio 2016, al Salone di Detroit, debuttò ufficialmente la prima serie della Chrysler Pacifica, con un motore 3,6 litri benzina V6 Pentastar in grado di sprigionare 287 cavalli, associato alla trasmissione automatica ZF 9HP “TorqueFlite” a nove rapporti.

A distanza di 10 anni il design si è fatto più filante e meno spigoloso, ispirato ai crossover storici come la Chrysler 200 di seconda generazione. Il frontale ridisegnato con fari LED verticali e un logo illuminato, anticipa il linguaggio stilistico della Casa americana. La Pacifica è tra i minivan più popolari negli Stati Uniti e non tradisce la sua caratteristica principale: il sistema Stow’n Go. I sedili della seconda e terza fila si ripiegano completamente nel pavimento, creando un vano di carico perfettamente piano.

Interni più curati

L’abitacolo della Chrysler Pacifica può ospitare sette o otto passeggeri. La Pinnacle, versione top di gamma, ha la pelle Nappa e una serie estesa di finiture, tra cui un sistema multimediale con display da 10,1 pollici, una telecamera FamCAM per monitorare i passeggeri posteriori, oltre a pacchetti tecnologici e di intrattenimento aggiornati.

La nuova Pacifica LX, precedentemente nota come Voyager, è pensata per famiglie numerose. La sicurezza è stata migliorata con l’aggiunta della visualizzazione dell’angolo cieco durante l’indicazione di svolta e dell’attivazione automatica della telecamera in fase di parcheggio. È stato creato anche un portellone posteriore elettrico regolabile. Perfezionato così il pacchetto Safety Sphere, in cui l’attivazione della telecamera basata su ParkSense, oltre ad aumentare la visibilità del conducente e la consapevolezza della situazione circostante, trasmette una sensazione di maggiore controllo degli spazi.

Chrysler Pacifica al Salone di NY 2026

Il cuore pulsante è un motore a benzina V6 da 3,6 litri che sprigiona 287 cavalli, associato a un cambio automatico a nove rapporti. È disponibile un sistema di trazione integrale intelligente. Grazie alla separazione del gruppo Uconnect Theater e del nuovo gruppo Family Tech i passeggeri a bordo possono scegliere le funzionalità più rilevanti, che si tratti di Amazon Fire TV integrato, della telecamera di sorveglianza interna FamCAM, di un impianto audio premium, di prese di corrente aggiuntive o di funzionalità per la seconda e terza fila di sedili.

Per il centenario di Chrysler nel 2025, il brand americano ha mostrato una nuova interpretazione del logo alato, che ha esordito sulla Pacifica 2027. Il nuovo stemma alato è la risposta contemporanea dell’eredità di Chrysler, enfatizzando un secolo di tradizione con una visione proiettata verso il futuro. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti è di 41.495 dollari.

Il CEO di Chrysler McAlear ha dichiarato: “Quando abbiamo lanciato la campagna PacifiKids nel 2016, amici, familiari, dipendenti, concessionari e clienti mi hanno detto che anche i loro figli volevano essere PacifiKid. Ora, grazie ai social media, possono farlo e non vediamo l’ora di ascoltare le loro storie. Vogliamo vedere come usano la loro Pacifica, quali caratteristiche amano e come il loro minivan Chrysler supporta le loro avventure quotidiane e i loro grandi viaggi in famiglia”.