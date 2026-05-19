Touring Superleggera fa 100, un teaser anticipa il capolavoro a cielo aperto

Un secolo di storia dell’auto non è un traguardo per tutti, e a Milano c’è chi ha deciso di festeggiarlo nel modo più forte e visibile possibile. Stiamo parlando di Touring Superleggera, la storica carrozzeria fondata nel lontano 1926. Un brand che si prepara a spegnere cento candeline e, per l’occasione, ha annunciato il debutto della sua ultima, esclusiva creazione: la Veloce12 Aperta. L’appuntamento ufficiale? Il prossimo 26 giugno. Data in cui si potranno scoprire dal vivo per scoprire dal vivo le forme di questo nuovo gioiello.

Il primo indizio e la filosofia “open air”

E per accendere la curiosità l’atelier milanese ha rilasciato un’immagine teaser che offre un primo assaggio della vettura. Lo scatto in questione si concentra sulla parte superiore dell’auto, mettendo in mostra un abitacolo completamente aperto, pensato per esaltare al massimo le sensazioni della guida a cielo aperto.

La nuova nata non è un progetto isolato, ma va ad ampliare una famiglia già celebre. La Aperta si propone infatti come il terzo tassello della gamma Veloce12, l’apprezzatissimo restomod di lusso sviluppato sulla base meccanica della leggendaria Ferrari 550 Maranello. Questo nuovo modello si affiancherà alla versione coupé a tetto chiuso e alla raffinata variante Barchetta.

DNA da corsa e il fascino del V12 manuale

Se l’estetica di questa terza declinazione promette di spingere ancora di più sull’acceleratore della sportività, la carrozzeria ha preferito non svelare subito la scheda tecnica ufficiale. Tuttavia, gli indizi portano tutti verso una precisa direzione. È quasi certo che la Veloce12 Aperta condividerà il propulsore con le sorelle che l’hanno preceduta.

E quindi sotto il cofano? L’ipotesi più concreta è che ci possa essere il “monumentale" motore V12 aspirato da 5,5 litri, capace di erogare 503 CV di potenza. Un propulsore d’altri tempi, rigorosamente accoppiato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione posteriore. Si tratta di una configurazione “nobile", pensata per garantire prestazioni da brivido e un’esperienza di guida pura, analogica e senza filtri.

Come da tradizione per le creazioni firmate Touring Superleggera, anche la Veloce12 Aperta sarà prodotta in un numero di esemplari estremamente limitato, trasformandola fin da subito in un oggetto del desiderio per i collezionisti di tutto il mondo.