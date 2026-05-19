Weinsberg CaraCore, il motorhome tedesco che sfida i grandi spazi

Nel panorama della mobilità integrata e indipendente ci sono molti costruttori di camper che scelgono di posizionare i motorhome semintegrali al vertice della propria offerta. Parliamo quindi di veicoli di grandi dimensioni che massimizzano lo spazio a bordo e concentrano il meglio delle soluzioni tecnologiche sviluppate dal brand.

Questo approccio definisce anche la strategia di Weinsberg, marchio tedesco nell’orbita del Gruppo Knaus Tabbert AG. E che presidia il segmento premium con la gamma CaraCore. Tra le proposte? Spicca il CaraCore 700, un modello che supera i 7 metri di lunghezza e offre un’omologazione per cinque persone sia in marcia sia per il pernottamento, abbinando finiture accurate alla base meccanica del Fiat Ducato.

Dimensioni generose e modularità dell’abitacolo

La scheda tecnica della famiglia CaraCore spazia su lunghezze comprese tra 6,99 e 7,41 metri. Le proporzioni esterne registrano una larghezza di 2,32 metri (che si traducono in 2,18 metri di larghezza utile interna) e un’altezza totale di 2,79 metri. Quest’ultimo dato garantisce un’altezza interna di 2 metri netti, un valore che incrementa la sensazione di volume e migliora l’abitabilità generale.

Per rispondere alle diverse esigenze di gestione dello spazio, il costruttore propone tre varianti di layout interno. Le opzioni includono la configurazione con letti gemelli in coda, una versione con un grande letto matrimoniale posteriore e una terza variante che ridistribuisce la disposizione dei blocchi cucina e bagno. Elemento trasversale a tutta la gamma è il letto basculante anteriore: quando è sollevato scompare nel soffitto senza penalizzare la vivibilità della zona giorno, sfruttando l’altezza utile della cabina.

Meccanica Fiat Ducato e organizzazione degli interni

La parte dinamica del veicolo è affidata alla piattaforma del Fiat Ducato. La configurazione di serie prevede il motore turbodiesel Multijet da 140 CV a trazione anteriore, omologato secondo le ultime normative Euro 6e-bis e abbinato a un cambio manuale a sei marce. In opzione, la Casa rende disponibili sia la variante di potenza da 180 CV sia la trasmissione automatica a otto rapporti.

L’ambiente interno segue un’impostazione classica e razionale. La zona giorno sfrutta dunque i sedili anteriori girevoli e un tavolo abbattibile e rimuovibile durante i trasferimenti per riconfigurare l’area pranzo. Immediatamente alle spalle della dinette, sul lato sinistro, è posizionato invece il blocco cucina, attrezzato con fuochi a gas, lavello, cassettiere inferiori e un frigorifero a colonna. Sul lato opposto si sviluppa poi il vano toilette, che adotta una soluzione di compromesso per ottimizzare l’uso simultaneo: la doccia è separata da una tendina pieghevole, isolando l’area dal WC chimico e dal lavabo.

Uno sguardo alla zona notte

La sezione posteriore è interamente riservata alla camera da letto principale. Indipendentemente dal layout scelto (quindi letti gemelli o matrimoniale) l’allestimento include pensili superiori, punti luce a LED dedicati, prese USB per la ricarica dei dispositivi e un oblò a soffitto per l’aerazione e l’illuminazione naturale.

Al di sotto della zona notte è ricavato il garage passante. Il vano di carico è accessibile tramite due portelloni laterali disposti su entrambi i fianchi del veicolo, agevolando le operazioni di stivaggio per attrezzature e bagagli ingombranti. Il listino della gamma CaraCore parte da una base di 83.990 euro. E sebbene la dotazione di serie includa già i principali equipaggiamenti funzionali, il prezzo finale è destinato a salire in base al livello di personalizzazione e alla lista di accessori opzionali attinti dal catalogo Weinsberg.