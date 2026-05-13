Xiaomi Scooter 6: la guida completa ai 5 nuovi modelli in Italia

Il panorama della mobilità urbana italiana si arricchisce di una nuova, attesissima gamma di soluzioni. Dopo il debutto internazionale sul palcoscenico del Mobile World Congress di Barcellona, Xiaomi porta infatti ufficialmente nel nostro Paese la Electric Scooter 6 Series. Una famiglia completa di cinque modelli pensata per trasformare il modo in cui viviamo la città, puntando su un elemento cardine: il comfort degli pneumatici da 12 pollici. Xiaomi informa inoltre che tutta la gamma è già disponibile per l’acquisto sul portale mi.com.

Xiaomi 6 Ultra: il nuovo “flagship” che non teme le salite

Per chi non accetta compromessi, lo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra rappresenta lo stato dell’arte. Con una potenza di picco di 1200W e l’esclusiva modalità Boost, questo modello trasforma ponti e rampe in semplici formalità. Ma la vera differenza la fa la guida. I grandi pneumatici da 12" all-terrain, abbinati a una sospensione a doppio braccio oscillante, offrono una stabilità che ricorda quella di una vera due ruote stradale.

L’autonomia è da record, con 75 km percorribili con una singola carica, e una funzione di ricarica rapida capace di regalare 30 km di libertà in appena un’ora di sosta. Sicurezza ai massimi livelli grazie al sistema TCS (controllo della trazione), freni a disco e integrazione con Apple Find My. Il tutto rifinito nell’iconica colorazione Lightning Yellow.

Comfort e distanza: le anime dei modelli Max e Pro

Per chi percorre molti chilometri, la parola d’ordine invece è comfort. E qui c’è lo Xiaomi Electric Scooter 6 Max (1100W) che introduce un sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm, con tripla molla (una anteriore e due posteriori), capace di spianare letteralmente il pavé cittadino per ben 70 km di autonomia.

Subito dopo troviamo lo Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, il compagno ideale per la giungla urbana più impegnativa. Con i suoi 1000W di picco e la capacità di affrontare pendenze del 22%, è il mezzo perfetto per chi cerca un equilibrio tra tecnologia e stabilità, grazie alla certificazione IPX5 e agli pneumatici all-terrain che garantiscono aderenza anche sul bagnato.

Versatilità quotidiana: Scooter 6 e la versione Lite

Xiaomi non dimentica chi cerca la praticità pura. Il modello Xiaomi Electric Scooter 6 è forse il più equilibrato del lotto: 800W di potenza, 45 km di autonomia e un innovativo design con kicktail per una maggiore stabilità nei cambi di direzione.

Per chi invece desidera un mezzo leggero, agile e facile da gestire, debutta lo Xiaomi Electric Scooter 6 Lite. Nonostante il peso ridotto, non rinuncia alla sicurezza: motore da 500W, sospensione anteriore a doppia molla e 25 km di autonomia, ideali per l’ultimo miglio o per i piccoli spostamenti di ogni giorno tra ufficio e casa.

Prezzi e offerte di lancio

La nuova serie debutta in esclusiva su mi.com con un listino pensato per coprire ogni fascia di mercato:

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra disponibile al prezzo di 849,99€.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max disponibile al prezzo di 679,99€.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro disponibile al prezzo di 549,99€.

Xiaomi Electric Scooter 6 disponibile al prezzo di 399,99€.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite disponibile al prezzo di 329,99€.

Il vantaggio in più? Per chi decide di acquistare un modello della serie 6 su mi.com, Xiaomi ha previsto degli sconti speciali sugli accessori indispensabili: il casco Riding Helmet a 19,99€ (invece di 39,99€) e i compressori portatili Electric Air Compressor 2 e 2 Pro, proposti rispettivamente a 29,99€ e 39,99€ con un risparmio significativo rispetto al prezzo standard.