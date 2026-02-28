Xiaomi Electric Scooter 6 Series, la nuova frontiera del monopattino

A Barcellona, Xiaomi ha sollevato il velo sulle sue ultime innovazioni dedicate all’ecosistema AIoT, ponendo la mobilità intelligente al centro della scena. Tra le novità più attese spicca Xiaomi Electric Scooter 6 Series, una gamma di monopattini BEV completamente rinnovata e progettata per trasformare i tragitti quotidiani in un’esperienza sicura e tecnologicamente avanzata. Non si tratta di un singolo modello, ma di una vera e propria famiglia di prodotti pensata per rispondere a ogni tipo di esigenza: dalle prestazioni estreme dello Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra fino all’accessibilità dello Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, passando per le varianti Max, Pro e il modello standard 6.

Autonomia di 75 km

Al vertice della piramide si posiziona lo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, un modello pronto a imporsi in città. Il suo motore è in grado di erogare una potenza di picco di 1200W e può essere arricchito da una modalità Boost, che permette di affrontare con decisione pendenze, rampe e ponti senza incertezze. Anche la ciclistica è di alto livello: pneumatici da 12” per tutti i terreni, abbinati a una sospensione a doppio braccio oscillante, assicurano una stabilità e un comfort senza precedenti anche sulle superfici più irregolari.

L’autonomia, poi, è un suo punto di forza: la versione Ultra promette infatti fino a 75 km di percorrenza con una singola carica. Per chi ha tempi stretti, la ricarica rapida diventa un alleato prezioso, permettendo di recuperare fino a 30 km di autonomia in appena un’ora. Infine, la sicurezza è garantita da un sistema frenante completo con freni a disco anteriori e posteriori, E-Brake, E-ABS e il controllo della trazione (TCS), il tutto racchiuso in una scocca con resistenza all’acqua IPX6.

Il massimo della cura estetica

Dal punto di vista del design e del comfort, Xiaomi ha curato ogni minimo dettaglio per rendere la guida piacevole e intuitiva. Lo scooter sfoggia una distintiva finitura Lightning Yellow e presenta manubri curvi ergonomici, una pedana allargata per una migliore posizione dei piedi e un acceleratore a doppia modalità (a pollice e a rotazione).

Al centro del manubrio, un display TFT a colori da 3” fornisce tutte le informazioni necessarie, mentre la connettività intelligente tramite l’app Xiaomi Home e l’integrazione con Apple Find My aggiungono un livello di tranquillità fondamentale per il tracciamento del veicolo. Con questa serie, Xiaomi punta a rendere la mobilità urbana semplice e piacevole a ogni livello, consolidando la sua visione di un ecosistema interconnesso. Per maggiori dettagli riguardanti i prezzi e la disponibilità sul mercato verranno condivisi dall’azienda in un secondo momento.