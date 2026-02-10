No, Xiaomi non porterà le sue auto elettriche negli Stati Uniti

Xiaomi, lo sappiamo, intende portare in Europa le sue auto elettriche nel 2027. Il piano di crescita internazionale del colosso dell’elettronica non riguarda, però, il mercato degli Stati Uniti. A ribadirlo ci ha pensato il presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, attraverso una dichiarazione all’interno del suo profilo su Weibo. Un intervento che è stato reso necessario a causa di alcune speculazioni emerse negli ultimi giorni. Infatti, erano iniziate a circolare alcune immagini che mostravano una Xiaomi YU7 Max sulle strade americane. Le foto hanno quindi riacceso il dibatto sui piani di espansione esteri di Xiaomi, portando il CEO dell’azienda ad intervenire.

Qualche tempo fa, una Xiaomi YU7 è stata avvistata su un’autostrada della California con targa di prova locale. Molti mi hanno chiesto se Xiaomi si stesse preparando a entrare nel mercato statunitense. La mia risposta è: al momento non abbiamo piani per entrare nel mercato statunitense. Sospetto che questa YU7 sia stata acquistata da un concorrente o fornitore statunitense come veicolo di riferimento.

UN’AUTO PER I TEST DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Come evidenzia Lei Jun si tratta probabilmente di un’auto comprata da qualche casa automobilistica da utilizzare a scopo di comparativa. Parliamo di una prassi normale per molti costruttori. In particolare, si sospetta che si tratti di una vettura importata da Rivian da utilizzare come confronto. Perché? Innanzitutto, la targa indica che l’auto proviene dall’Illinois, dove Rivian produce automobili. In secondo luogo, il numero 132. Quel numero di targa è già apparso in precedenza sui veicoli di prova Rivian. Inoltre, Rivian sta lavorando allo sviluppo del nuovo SUV elettrico R2 che presto raggiungerà il mercato ed in passato, il CEO RJ Scaringe aveva confermato che l’azienda possedeva diversi veicoli elettrici cinesi per test interni e analisi. In ogni caso, il numero uno di Xiaomi è stato chiaro: al momento non ci sono piani per entrare sul mercato auto americano.