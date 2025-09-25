Xiaomi scommette sull'Europa e conferma: arriviamo nel 2027

Xiaomi ha grandi piani di espansione nel settore auto. In Cina, la berlina elettrica SU7, il primo modello del colosso dell’elettronica, è un vero successo. Il SUV elettrico YU7, da poco arrivato sul mercato, ha debuttato con ordini record. E per il futuro Xiaomi ha in mente non solo di lanciare nuovi modelli ma pure di crescere al di fuori della Cina. Nel 2027 porterà le sue vetture in Europa e la conferma di questo ambizioso progetto è nuovamente arrivata da parte di Xu Fei, vicepresidente e Chief Marketing Officer, durante il discorso di apertura di un evento in Cina per il lancio di nuovi prodotti del gigante cinese dell’elettronica di consumo.

XIAOMI SCOMMETTE SULL’EUROPA

Tra non molto, nel Vecchio Continente Xiaomi non sarà solamente più sinonimo di prodotti di elettronica come smartphone, tablet e gadget perché porterà le sue vetture elettriche che in patria tanto successo stanno avendo. Ci sarà ovviamente modo di saperne di più in futuro dato che manca ancora diverso tempo al 2027 ma Xiaomi ha dimostrato di fare sul serio e di voler diventare protagonista del mercato automotive. Questa strategia passerà anche per un aumento della produzione con l’apertura di nuovi stabilimenti. Si tratta di un passo necessario sia per soddisfare la forte domanda del proprio mercato e sia per sostenere le richieste che arriveranno dai nuovi mercati in cui intende entrare nei prossimi anni.

In futuro troveremo anche le auto nei negozi Xiaomi in giro per l’Europa? Pare di si ma del resto in Cina è normale trovare le auto in vetrina assieme ai prodotti di elettronica. Insomma, Xiaomi scommette sull’Europa e vuole fare sul serio.

LA CINA ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Ma Xiaomi non è l’unica azienda cinese che vuole ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato auto europeo. Diversi marchi di questo Paese sono già arrivati ed altri ne arriveranno in futuro. I numeri di mercato stanno mostrano una forte crescita, soprattutto di brand come BYD, Omoda & Jaecoo, Leapmotor e MG. Le case automobilistiche europee sono invece sempre più sotto pressione dato che stanno affrontando anche altre sfide tra cui i dazi americani e i progetti di elettrificazione.

