Xiaomi scommette sull'Europa e prepara lo sbarco nel 2027

Xiaomi intende portare le sue auto al di fuori della Cina e dopo alcune vaghe promesse negli ultimi mesi arriva la conferma ufficiale. Il presidente Lu Weibing ha infatti chiarito i piani di espansione dell’azienda, confermando che nel 2027 le loro auto saranno commercializzate al di fuori della Cina. Si partirà subito dall’Europa e quindi nel giro di un paio di anni vedremo le auto elettriche di Xiaomi arrivare sulle strade del Vecchio Continente.

Il colosso dell’elettronica aveva già espresso l’ambizione di espandersi a livello globale, senza tuttavia specificare un mercato di riferimento. Che si voglia puntare subito sull’Europa non deve poi sorprendere troppo. Le case automobilistiche cinesi stanno tutte portando avanti piani di espansione nel Vecchio Continente. Inoltre, Xiaomi ha scelto da tempo il Nürburgring come sede per lo sviluppo delle sue auto tanto da stringere un accordo con la società che gestisce il circuito tedesco.

QUALI AUTO IN EUROPA?

Entro il 2027 le auto elettriche di Xiaomi arriveranno in Europa. Ovviamente bisognerà attendere i dettagli per capire come intende muoversi l’azienda cinese. Si appoggerà ad alcune concessionarie? Farà tutto da sola? Lo capiremo meglio nel corso dei prossimi mesi.

Da quali modelli si partirà? Possiamo immaginare che Xiaomi potrebbe introdurre per prima la berlina elettrica Xiaomi SU7 e solo successivamente il SUV elettrico Xiaomi YU7 che ha debuttato da poco. Prima di portare il SUV al di fuori della Cina, Xiaomi dovrà risolvere il problema della produzione per smaltire le lunghe code degli ordini. Oggi che prenota la YU7 deve aspettare anche un anno per metterla nel garage di casa. Da quali Paesi europei Xiaomi partirà? Non rimane che attendere novità per capire i dettagli dei piani di espansione globale del colosso di elettronica nel settore auto.