Volkswagen festeggia 1,5 milioni di ID, ma l’elettrico non è ancora per tutti

Volkswagen ha raggiunto un traguardo importante nel suo percorso di transizione verso la mobilità elettrica. Presso lo stabilimento di Emden, in Bassa Sassonia, il marchio tedesco ha consegnato il veicolo elettrico della famiglia ID numero 1.500.000. L’auto simbolica è una ID.7 Tourer Pro di colore nero, scelta da un cliente della cittadina di Vechta.

La crescita della famiglia ID

Con unae oltre cinque anni di vendite, la famiglia ID ha superato quota 1,5 milioni di unità consegnate a livello globale. Volkswagen sottolinea come questo dato confermi la centralità della propria offerta nel. Nel primo semestre del 2025, in particolare, la ID.7 Tourer ha registrato il maggior numero di immatricolazioni tra i modelli elettrici in Germania.

Lo stabilimento di Emden rappresenta uno dei poli produttivi più avanzati della rete Volkswagen. Negli ultimi anni è stato riconvertito esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici, con investimenti per oltre un miliardo di euro. Insieme a Zwickau e alla Gläserne Manufaktur di Dresda, Emden è uno dei tre impianti al mondo interamente dedicati ai modelli ID. A questi si aggiungono le linee attive in altri stabilimenti, tra cui Chattanooga negli Stati Uniti e diverse sedi in Cina.

Lanciata nel 2020 con la ID.3, la gamma elettrica del gruppo si è poi ampliata con la ID.4, la ID.5 e il van ID. Buzz. Più di recente sono arrivati la berlina ID.7 e la sua versione station wagon, ID.7 Tourer. Nei prossimi anni l’offerta si estenderà anche al segmento delle utilitarie con il lancio dell’ID. 2all, previsto per il 2026, e dell’ID. EVERY, atteso nel 2027, entrambi pensati per un pubblico più ampio grazie a un prezzo di listino che dovrebbe restare sotto i 25.000€.

Pur rivendicando il proprio ruolo di leader del settore, Volkswagen segnala che la diffusione della mobilità elettrica tra i clienti privati rimane ancora limitata. Martin Sander, membro del consiglio responsabile per vendite e marketing, ha sottolineato che la maggior parte delle immatricolazioni di auto elettriche avviene ancora nel comparto delle flotte aziendali. Secondo Sander, sarà necessario un intervento politico più deciso per rafforzare la fiducia dei privati e sostenere ulteriormente la domanda. Un’analisi che arriva in un momento delicato per il Gruppo Volkswagen, che ha recentemente rivisto al ribasso le previsioni per la seconda metà del 2025, proprio a causa dei margini più bassi legati ai veicoli elettrici e all’impatto dei dazi internazionali.