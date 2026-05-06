Golf R 24, 25 anni di "R" celebrati con una "belva" da endurance

In occasione dei 25 anni del suo badge sportivo “R", Volkswagen ha svelato in anteprima le prime forme della Golf R 24H. Un prototipo da competizione sviluppato specificamente per la 24 Ore del Nürburgring 2027. La gestione in pista del nuovo bolide? Affidata niente meno che alla solida esperienza del team Max Kruse Racing. Collaborazione che indica soluzioni derivate direttamente dal mondo delle competizioni.

Una showcar che anticipa il futuro

Le immagini rilasciate mostrano una vettura che, pur essendo classificata come “showcar", possiede già tutti i tratti distintivi di una “belva" da endurance. Nonostante l’assenza dei classici quattro terminali di scarico, questa Golf R 24H non sarà sicuramente elettrica.

La presenza di prese d’aria sul cofano e di uno scarico laterale confermano l’utilizzo di un motore termico. L’assetto è infatti dominato da un pacchetto aerodinamico estremo, caratterizzato da carreggiate vistosamente allargate e imponenti sfoghi d’aria sul cofano per la gestione termica del motore.

Il ritorno del 4Motion nelle competizioni di durata

La vera notizia per gli addetti ai lavori riguarda la configurazione meccanica. Dopo tre anni di gare affrontati con la trazione anteriore della Golf GTI Clubsport, Volkswagen torna alla trazione integrale. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale, derivato direttamente dalla parentela con la Golf R stradale, volto a massimizzare l’efficacia della vettura sui saliscendi del Ring.

Gli appassionati non dovranno attendere il 2027 per vederla: la Golf R 24H farà il suo primo bagno di folla già nel maggio 2026 (dal 14 al 17), quando verrà esposta nel Ring Boulevard durante l’omonima maratona automobilistica.

Il DNA stradale: 333 CV e prestazioni da record

Il legame tra pista e produzione di serie non è mai stato così stretto. La base tecnica del progetto è l’ultima Golf R, il modello più performante mai prodotto dal marchio. Con un motore 2.0 turbo benzina capace di erogare 333 CV e 420 Nm di coppia, la vettura stradale utilizza il sofisticato sistema 4Motion con Torque Vectoring. Tecnologia, che include la modalità Drift per ottimizzare la spinta sull’asse posteriore. Assistita dal cambio doppia frizione DSG. In Italia, la sportività è garantita dal pacchetto R-Performance offerto di serie, che eleva il limite di velocità massima a 270 km/h. Il che sancisce la Golf R come il punto di riferimento assoluto per la gamma sportiva del brand.