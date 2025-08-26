Volkswagen lavora ad una Golf R ancora più potente: pronta la sfida con l'RS3? Foto spia

Volkswagen sta lavorando ad una Golf R che potrebbe diventare la più divertente mai creata. Il marchio tedesco è stato avvistato al Nurburgring mentre provava una versione più potente della sua hot hatch più aggressiva.

Il prototipo che girava al Nurburgring potrebbe essere la prima Golf R a superare i 350 CV e ha molte modifiche pensate per assicurare quel calibro di potenza e la sua distribuzione per molto tempo.

Tra le opzioni ad alte prestazioni, al Nurburgring, si distingue anche il pilota dietro al volante: Benny Leuchter. Si tratta di un pilota professionista che Volkswagen ha utilizzato in passato per stabilire record del Ring in una varietà di modelli di Golf più prestazionali.



Secondo alcune indiscrezioni l’auto potrebbe chiamarsi. Come suggerisce il nome, sarebbe la prima Golf R ad erogare 350 CV. Tecnicamente parlando, sarebbe più corretto parlare diche tradotto in numeri più comuni sono, comunque un numero maggiore rispetto al modello più potente offerto fino ad oggi.

Dato che le modifche riguardano aspetti meccanici, Volkswagen non ha dovuto fare particolari sforzi per mascherarle. L’intercooler nel paraurti anteriore è molto più pronunciato di una Golf R di produzone, ma è difficile dire se sia più grande solo dalle immagini. Mancano le barre della griglia che normalmente lo nascondono nella Golf R, insieme alla telecamera frontale e al pod radar, oltre ai sensori che vengono montati su una Golf stradale.

A differenziarsi dalla Golf R “tradizionale", ci sono anche i grandi condotti sul cofano in stile NACA che, potenzialmente, potrebbero sfogare molta aria da sotto il cofano. In base alla forma, questi condotti potrebbero sembrare per l’estrazione, piuttosto che per l’aspirazione dell’aria, ma la presa d’aria sul lato del passeggero non identifica nulla di significativo sull’auto “normale".

