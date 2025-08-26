GAC Hyptec SSR Baja, il concept della supercar elettrica ispirata a rally e gare nel deserto

È stato presentato il concept di una supercar elettrica pensata per affrontare terreni estremi e correre a tutta velocità sulla sabbia. Il progetto della GAC Hyptec SSR Baja è stato realizzato da GAC Design, il centro stile del gruppo cinese GAC, e rappresenta un’interpretazione più audace della GAC Aion Hyper SSR. L’obiettivo è combinare prestazioni elevate, design distintivo e anima off-road, puntando a conquistare un pubblico americano sempre più interessato a supercar capaci di unire velocità e avventura.

Le caratteristiche della GAC Hyptec SSR Baja

Il settore delle supercar sportive sta traendo forte ispirazione dal mondo del rally. Dopo il successo di modelli come Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato, le vetture ad alte prestazioni capaci di muoversi agilmente anche su fondi sterrati stanno attirando grande attenzione. Lo stesso CEO di Ford, Jim Farley, ha recentemente espresso interesse per un progetto da mille cavalli pensato per la sabbia e la ghiaia. In questo contesto, GAC entra in scena con una proposta che unisce design innovativo, suggestioni culturali e capacità off-road.

Dal punto di vista estetico, il concept si distingue per soluzioni che puntano a garantire prestazioni elevate in condizioni estreme, come appunto quelle del deserto. Le sospensioni sono rialzate, mentre gli pneumatici maggiorati sono specifici per l’off-road. La carrozzeria integra passaruota protetti, pedane laterali e numerose luci supplementari per affrontare i percorsi desertici. Spiccano anche l’ampio spoiler posteriore e un piccolo vano che ospita due ruote di scorta, un dettaglio che sottolinea l’anima da gara nel deserto. Le grafiche richiamano la cultura urbana di Los Angeles, con elementi di carattere come la mascotte Mr. Pincho e il badge EVNONOIL, un riferimento ironico al logo storico di Pennzoil (il marchio statunitense di lubrificanti per motori, oggi parte del gruppo Shell).

Gli interni adottano un approccio minimalista e sportivo con le portiere ad apertura verticale che rivelano un abitacolo essenziale ma curato nei materiali, con roll cage integrato e sedili che riprendono le linee dei celebri Recaro CS Spectrum. I rivestimenti centrali sono ispirati ai tessuti messicani serape. Il volante squadrato, il quadro strumenti digitale compatto e il sistema antincendio integrato completano un ambiente pensato per la competizione, arricchito da dettagli premium come l’Alcantara, la fibra di carbonio a vista e una rete di sicurezza capace di cambiare colore.

La strategia di GAC

Con GAC Hyptec SSR Baja il marchio cinese entra in un segmento di nicchia, come quello delle supercar elettriche da rally, che sta crescendo rapidamente. L’obiettivo è rafforzare l’immagine di GAC come brand innovativo e ambizioso, capace di sfidare i marchi europei e americani con un linguaggio stilistico originale e una forte connessione culturale.



