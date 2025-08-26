Volkswagen T-Roc 2025, ecco i bozzetti e gli interni della nuova generazione. Tutto pronto per il debutto

Oramai è questione di giorni e potremo scoprire tutti i segreti della nuova generazione della Volkswagen T-Roc che poi si potrà ammirare al Salone di Monaco che prenderà il via all’inizio del mese di settembre. Dopo alcune immagini teaser che la casa automobilistica aveva condiviso nei giorni scorsi, adesso arrivano i bozzetti del nuovo crossover che anticipano le sue forme e che confermano che la T-Roc 2025 offrirà un look più moderno e sportiveggiante. Dunque, tutto è pronto per il debutto di questo modello molto importante per il futuro di Volkswagen dato che la T-Roc è una vera propria best seller a livello europeo.

LOOK PIÙ SPORTIVEGGIANTE

Di questo modello ne sappiamo sempre di più tra foto spia, render, teaser e bozzetti. Poggerà sulla piattaforma MQB Evo e da quanto sappiamo dovrebbe crescere leggermente di dimensioni per poter offrire maggiore spazio per i passeggeri. Oggi l’attuale generazione misura 4.236 mm in lunghezza e quindi possiamo aspettarci una lunghezza leggermente superiore. Di quanto lo scopriremo tra non molto. Le foto spia, i teaser ed i bozzetti confermano che la nuova Volkswagen T-Roc 2025 si caratterizzerà per un frontale ridisegnato dove troveremo fari più affilati, uniti tra di loro da una sottile striscia luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.

INTERNI

Dell’abitacolo non sappiamo ancora molto ma possiamo immaginarci un ambiente più moderno rispetto a quello dell’attuale T-Roc con una nuova strumentazione digitale ed un più ampio display centrale per il sistema infotainment. La conferma arriva da un post condiviso su Instagram dal responsabile del design del gruppo Volkswagen, Andreas Mindt, in cui si vede la struttura di massima del nuovo abitacolo.

Volkswagen ha promesso che non eliminerà più tutti i comandi fisici sui nuovi modelli e quindi possiamo immaginare che troveremo pulsanti per poter gestire le principali funzioni dell’auto in maniera semplice ed intuitiva.

MOTORI

Con la nuova T-Roc 2025, Volkswagen punterà molto sull’ibrido e infatti su questo modello debutterà il primo Full Hybrid della casa automobilistica tedesca. Su come sarà non ci sono informazioni certe ma in passato di parlava di due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Si dovrebbe quindi trattare delle motorizzazioni Plug-in ma con una batteria più piccola. Non mancheranno poi unità Mild Hybrid. Non rimane a questo punto che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli del crossover.