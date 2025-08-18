Nuova Volkswagen T-Roc, un teaser la svela un po' di più. Tutto pronto per il debutto

Tutto pronto per il debutto della nuova Volkswagen T-Roc che dovrebbe essere svelata verso la fine di agosto per poi vederla da vicino al Salone di Monaco 2025 che si terrà all’inizio del mese di settembre. Andreas Mindt, Head of Design di Volkswagen, ci offre un importante indizio sul prossimo arrivo della nuova generazione del crossover. Infatti, attraverso il suo account su Instagram ha condiviso un’immagine teaser della nuova T-Roc 2025 con un particolare camuffamento. Nel post possiamo leggere: “The all-new T-Roc. Coming soon“. Insomma, ci siamo quasi, uno dei più importanti modelli della gamma della casa automobilistica tedesca sta per rinnovarsi con l’arrivo della seconda generazione. La Volkswagen T-Roc è una vera e proprio best seller e il nuovo modello punta a continuare questo successo.

COME SARÀ?

Tra foto spia, render e anticipazioni sappiamo già diverse cose della nuova Volkswagen T-Roc 2025. Il nuovo modello poggerà sulla piattaforma MQB Evo e da quanto sappiamo dovrebbe crescere leggermente di dimensioni per offrire maggiore spazio ai passeggeri. L’attuale modello misura 4.236 mm in lunghezza e quindi ci possiamo aspettare qualcosa in più in lunghezza. Più spazio significa anche maggiore comfort, soprattutto per chi si siede dietro. Per quanto riguarda, invece, il design, le foto spia, anche quelle con un camuffamento molto limitato, hanno permesso di apprezzare una vettura con un look più moderno e sportiveggiante, con un frontale caratterizzato da fari più affilati, uniti tra di loro da una sottile striscia luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Mindt (@andymindtofficial)

Per l’abitacolo ci possiamo attendere un importante passo avanti, con un look più moderno e sopratutto con un importante aggiornamento lato tecnologia, con le ultime soluzioni che vediamo sui più recenti modelli del marchio tedesco.

MOTORI

La nuova Volkswagen T-Roc 2025 punterà molto sull’ibrido ed accanto alle classiche soluzioni Mild Hybrid porterà al debutto una novità molto importante. Infatti, Volkswagen ha scelto il nuovo crossover per introdurre le sue prime motorizzazioni Full Hybrid. Un passato rapporto di Autocar raccontava che ci dovrebbero essere due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Si dovrebbe quindi trattare delle motorizzazioni Plug-in ma con una batteria più piccola. Tra non molto, comunque, scopriremo tutti i dettagli di questo nuovo modello.