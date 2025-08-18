Porsche celebra i 50 anni di ANDIAL con una speciale livrea per la 911 GT3

Porsche deve molto del suo successo nelle competizioni endurance al lavoro di preparatori come ANDIAL, realtà americana fondata nel 1975 e capace di lasciare un segno profondo nella storia del marchio. In occasione della Monterey Car Week 2025, la casa di Zuffenhausen rende omaggio a questo legame celebrando il cinquantesimo anniversario di ANDIAL con una personalizzazione esclusiva dedicata alla 911 GT3. Il pacchetto prende ispirazione dalla livrea storica della 935-L preparata da ANDIAL, uno dei modelli più iconici del motorsport Porsche.

Le caratteristiche del pacchetto 911 Design Wrap

Il pacchetto di personalizzazione, chiamato, è disponibile come optional per la GT3 (Type 992.2) e viene applicato a mano presso ildi Zuffenhausen. Ha un costo di circa 6.580€ e include una grafica commemorativa ANDIAL, la possibilità di inserire un numero di gara a due cifre sulle portiere e sul cofano, oltre alsopra le portiere. La personalizzazione si estende anche agli accessori, con chiavi dedicate, portachiavi, rivestimenti per il manuale, tappetini e battitacco con il logo ANDIAL.

Per chi già possiede una GT3, Porsche ha in programma anche una versione retrofit, che consentirà di applicare successivamente la grafica celebrativa. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che include una collezione di abbigliamento e memorabilia lanciata nei primi mesi del 2025, pensata per celebrare la storia e il contributo tecnico di ANDIAL all’interno dell’universo Porsche.

La scelta della 911 GT3 come base per questa operazione non è casuale. Si tratta del modello che, più di ogni altro nella gamma attuale, incarna la connessione diretta tra l’esperienza in pista e quella su strada. In questo senso, riflette perfettamente lo spirito che ha sempre animato ANDIAL, il cui lavoro è stato determinante nel trasferire il know-how da competizione alle vetture stradali.



