Nuova Audi RS3 GT avvistata al Nurburgring: è lei l'ultimo canto del 5 cilindri?

Di Audi RS3, soprattutto nell’ultimo periodo, ne abbiamo parlato a lungo, ma vedere la hatchback dei Quattro Anelli girare al Nurburgring può suggerire una sola cosa: non è la “solita" RS3.

L’RS3 fotografata al Ring nasconde probabilmente aggiornamenti aerodinamici ed è lecito aspettarsi maggiore potenza sotto al cofano. Presumibilmente ci ritroviamo a dare un primo sguardo alla nuova Audi RS3 GT.

Prima di parlare nel dettaglio di quest’auto, è necessario fornire prima un po’ di contesto. L’attuale generazione di A3 inizia a sentire il peso degli anni: presentata nel 2020 vede un restyiling nel 2024, ma gli aggiornamenti in arrivo per il 2025 suggeriscono che siamo nella seconda parte di vita del modello.



Questo avvistamento assume particolare importanza poiché la RS3 GT potrebbe segnare non solo la chiusura della quarta generazione, ma anche l’addio al leggendario cinque cilindri turbo Audi, destinato a lasciare spazio all’elettrificazione. Un’ultima evoluzione ad alte prestazioni sarebbe quindi il tributo ideale a un motore simbolo del marchio.

Non rappresenta una novità il fatto che Audi abbia in cantiere una nuova vettura entry-level da affiancare all’A3, ma con il caos che regna nel settore automotive e la domanda dei veicoli elettrici in calo, il futuro sembra sempre più sfocato. Non stupirebbe se Audi decidesse di allungare la vita all’attuale A3, ma nemmeno se si dovesse riniziare a parlare di un nuovo modello dotato di motore termico. Una cosa che sappiamo con certezza però è che la RS3 GT avvistata al Nurburgring, in qualche modo, troverà il suo posto.

ATTENZIONE AI DETTAGLI

QUANDO DEBUTTA?

Guardando attentamente il prototipo, si notano subito leai lati del paraurti anteriore, meno evidenti invece sono lesotto le prese d’aria laterali. Secondo alcune indiscrezioni poi, il modello sarà dotato di unaragionevolmente per il cofano, paraurti e forse parafanghi, approccio simile a quello già visto sulla RS6 GT. Sotto agli aggiornamenti estetici, spiccanoelemento che evidenzia, probabilmente, aggiornamenti anche a livello di impianto frenante e, in maniera piuttosto scontata, ci si aspetta unaSotto al cofano non si sa quanto sia il margine ancora a disposizione del 2.5 turbo cinque cilindri, ma alcune indiscrezioni suggeriscono cheL’attuale generazione ha una potenza didi coppia massima, scaricati su tutte le ruote grazie al sistema di, il cambio è invece unGli interventi potrebbero limitarsi ad una semplice rimappatura della centralina, ma non è escluso che Audi intervenga anche sull’hardware. Al momento non ci sono conferme, tuttavia un dettaglio è significativo: durante i collaudiCiò suggerisce che si trattasse di test di durata, indicativi della presenza di aggiornamenti meccanici di rilievo ancora da verificare.

Il debutto ancora rappresenta undato che si tratta di un primo avvistamento e che la A3 ha appena ricevuto un aggiornamento, quindi potrebbero volerci mesi.Al momento, la migliore ipotesi suggerisce un