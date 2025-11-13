Volkswagen Golf GTI Edition 50, la GTI più potente di sempre si può ordinare: ecco il prezzo

La nuova ed esclusiva Volkswagen Golf GTI Edition 50 può essere ordinata in Italia, con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2026. Con l’avvio della commercializzazione nel nostro Paese di questo modello in edizione limitata nato per celebrare i 50 anni della GTI, la casa automobilistica ha comunicato anche i prezzi.

325 CV, LA GTI PIÙ POTENTE DI SEMPRE

Dunque, per celebrare questa ricorrenza molto speciale, Volkswagen ha pensato di proporre una versione davvero unica della Golf GTI. Sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri turbo di 2 litri che in questa configurazione arriva ad erogare 239 kW (325 CV), cioè 18 kW (25 CV) di potenza in più rispetto alla Golf GTI Clubsport. Dunque, la nuova Golf GTI Edition 50 è la GTI di serie più potente di sempre. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico DSG a 7 marce. E le prestazioni? La velocità massima raggiunge i 270 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 5,3 secondi.

La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 è più bassa di 15 mm rispetto a una Golf “normale”, con una dotazione di serie che include il controllo adattivo delle sospensioni DCC e cerchi in lega Queenstown da 19 pollici.

C’È IL PERFORMANCE PACK

Per chi vuole davvero il massimo, Volkswaghen mette a disposizione il pacchetto opzionale GTI Performance al prezzo di 4.320 euro. Cosa include? Pneumatici semi-slick Potenza Race da 235 mm di Bridgestone su cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, un impianto di scarico leggero R-Performance con silenziatori posteriori in titanio e un nuovo telaio Performance ribassato di ulteriori cinque millimetri, per una dinamica di guida ancora più precisa. Inoltre, campanatura sull’asse anteriore è stata aumentata a -2 gradi per questo assetto sportivo. Dotando la sportiva di questo pacchetto, il peso complessivo scende di 30 kg.

Proprio la Volkswagen Golf GTI Edition 50 con il Performance Pack è riuscita ad ottenere al Nürburgring un tempo di 07:46:13 minuti. Si tratta del miglior crono mai ottenuto da una Golf di serie.

DETTAGLI ESCLUSIVI

Volkswagen Golf GTI Edition 50 si riconosce anche per una serie di dettagli esclusivi che ne esaltano il look sportivo. Ad esempio, all’esterno, il logo GTI 50 è posizionato sullo spoiler del tetto e sugli specchietti retrovisori esterni. Altre caratteristiche esclusive includono finiture speciali sulle soglie delle porte, tetto nero, calotte degli specchietti retrovisori esterni nere e finiture nere dei terminali di scarico.

Sono disponibili cinque colori per gli esterni: oltre al Pure White, le opzioni tra cui scegliere sono il Moonstone Grey, il Grenadill Black metallizzato e, in esclusiva per l’edizione dell’anniversario, il Dark Moss Green metallizzato e il Tornado Red. Salendo a bordo, troviamo invece i sedili sportivi a quadri con dettagli verde scuro e le cinture di sicurezza rosse. Ci sono poi il volante sportivo multifunzione in pelle con badge GTI 50 e palette del cambio integrate per il DSG a sette marce.

L’equipaggiamento di serie include, tra le altre cose, il controllo adattivo del telaio DCC, fari a matrice di LED IQ.LIGHT, cerchi in lega Queenstown da 19 pollici (con vernice rossa e coprimozzi GTI dinamici), tetto verniciato di nero e vetri laterali e posteriori oscurati.

PREZZO

Quanto costa la nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50? 54.700 euro.