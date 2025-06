Volkswagen Golf GTI Edition 50, 325 CV e record al Nürburgring

La Volkswagen Golf GTI si appresta a compiere 50 anni e quale miglior modo per festeggiare questa ricorrenza che ottenere un record sul circuito Nürburgring? Ad ottenere questo primato di cui avevamo già parlato alcuni giorni fa è stata l’esclusiva Volkswagen Golf GTI Edition 50 che adesso è stata ufficialmente presentata. Si tratta di una serie speciale che entrerà in produzione verso la fine dell’anno. Le prime consegne inizieranno dal primo trimestre 2026. Il prezzo? Ancora non è stato comunicato ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 55 mila euro.

Da 50 anni, la GTI è sinonimo di prestazioni, precisione e piacere di guida e con questo modello, la casa automobilistica punta ad alzare ulteriormente l’asticella proponendo qualcosa di davvero speciale.

325 CV, LA GOLF GTI PIÙ POTENTE DI SEMPRE

Partiamo dal cuore pulsante della nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50, il solitoche per l’occasione ha ricevuto una serie di modifiche per arrivare ad erogare. A titolo di confronto, la Golf GTI “standard" eroga 195 kW (265 CV), mentre laClubsport 221 kW (300 CV). Il tutto è abbinato ad un cambio automatico DSG a 7 marce. La trazione è ovviamente sempre anteriore. In termini di prestazioni, la velocità massima raggiunge i, mentre per accelerareQuesto modello si riconosce per una serie di. Per esempio, esternamente, il logo GTI 50 è posizionato sullo spoiler sul tetto e sul lato interno degli specchietti retrovisori. Ancora, troviamo modanature speciali sui battitacco, tetto verniciato in nero, gusci neri per gli specchietti retrovisori esterni e terminali di scarico neri. Inoltre, davanti, la griglia è più ampia per permettere un migliore raffreddamento del motore. Volkswagen Golf GTI Edition 50 si può avere in: Pure white, Grenadilla black metallic, Moonstone grey e in esclusiva per questo modello Dark Moss green metallic e Tornado red.

Salendo a bordo della sportiva, il volante sportivo multifunzione in pelle presenta il logo GTI 50 e i paddle per gestire la trasmissione. Sedili sportivi a quadri, cinture rosse e dettagli Racing Green caratterizzano ulteriormente gli interni. Per il resto, è la solita Golf e quindi troviamo la strumentazione digitale ed un sistema infotainment con schermo da 12,9 pollici.

ASSETTO AD HOC PER ESSERE VELOCISSIMA AL NURBURGRING

RECORD AL NURBURGRING

Per questa nuova sportiva, Volkswagen ha lavorato molto anche sul telaio e l’assetto pere renderla ancora più veloce tra le curve. La sportiva può contare su sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore. L’altezza da terra è stata ridotta di 15 mm. Il grosso delle modifiche all’assetto arrivano scegliendo il. L’altezza da terra è stata ulteriormente ridotta di 5 mm. Inoltre, Volkswagen ha introdotto molle più rigide che contribuiscono a ridurre la tendenza al rollio e al beccheggio.Il pacchetto comprende pneumatici semi-slick Potenza Race Bridgestone su cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici e un impianto di scarico R-Performance con silenziatore in titanio. Gli pneumatici Bridgestone offrono maggiore aderenza con una minore resistenza al rotolamento e sono circa 1,1 kg più leggeri rispetto a quelli standard. Con un peso di soli 8 kg per cerchio, i cerchi della Golf GTI Edition 50 sono circa 3 kg più leggeri rispetto a quelli standard da 19 pollici. Inoltre, il sistema di scarico in titanio realizzato da Akrapovič consente di risparmiare altri 11 kg.

La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 ha già conquistato un record. Infatti, ha ottenuto un tempo di, diventando così il modello di serie Volkswagen più veloce di sempre.