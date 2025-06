Volkswagen Golf GTI Edition 50 debutta il 20 giugno ma è già record al Nürburgring

La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 che sarà svelata il 20 giugno in occasione della 24 Ore del Nürburgring, ha già conquistato un record. Infatti, ha ottenuto un tempo di 07:46:13 sul circuito tedesco, diventando così il modello di serie Volkswagen più veloce di sempre. Il tempo sul giro della GTI Edition 50 è stato ottenuto da Benny Leuchter, storico pilota e collaudatore del marchio tedesco.

PACCHETTO PERFORMANCE

L’intero assetto della Golf GTI Edition 50 permette di seguire la traiettoria ideale del Nordschleife con la massima precisione. Se si vuole davvero essere veloci sul circuito noto come ‘Inferno Verde’, l’auto deve anche compensare le tipiche asperità del terreno e raggiungere velocità in curva elevatissime. È esattamente ciò che la Golf GTI Edition 50 riesce a fare alla perfezione. La padronanza con cui domina le peculiarità del leggendario Nordschleife è eccezionale: la GTI è immediatamente stabile per tutti i 20,8 chilometri.

I dettagli tecnici della nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 non si conoscono e si potranno scoprire il 20 giugno quando la sportiva sarà presentata. Sappiamo, però, che l’auto protagonista del giro record era dotata di uno specificoche prevede un asseto rivisto, cerchi in lega forgiati da 19 pollici e pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race.

Così racconta Benny Leuchter dopo aver effettuato il giro record. Il pilota e collaudatore Volkswagen non è nuovo ai record sulla pista del Nürburgring. Infatti aveva ottenuto tempi record quasi 10 anni fa con la Golf GTI Clubsport S e nel 2023 con la Golf R 20 Years. Adesso si è ripetuto con la nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50. Non si tratterà di un esemplare unico visto che il pilota ha sottolineato che l’auto guidata era identica a come sarà proposta di serie.

Non rimane che attendere una settimana per scoprire tutti i segreti di questa sportiva.