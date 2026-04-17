ID. Unyx 08: il SUV elettrico nato con Xpeng è un salotto digitale da 700 Km

In Cina il 16 aprile 2026 ha segnato una data spartiacque per Volkswagen Anhui. È stato il giorno in cui è avvenuto il debutto ufficiale dell’ID. Unyx 08. Ovvero il primo SUV puramente elettrico nato dalla sinergia con Xpeng. Proposto in tre varianti con un prezzo che oscilla tra i 229.900 e i 289.900 yuan (circa 33.300 – 42.000 dollari), questo modello aveva già solleticato l’interesse del mercato durante la prevendita di fine marzo, posizionandosi con un prezzo di circa 34.760 dollari.

Esteticamente, l’ID. Unyx 08 rompe gli schemi. Si nota una modanatura dorata corre lungo l’asse centrale fino al logo coordinato, mentre oltre 400 LED intelligenti sul frontale creano giochi di luce personalizzabili. Con una lunghezza di 5 metri e un passo generoso di 3.030 mm, la presenza su strada è imponente, completata da cerchi fino a 21 pollici e pinze Brembo di serie.

Un salotto digitale tra massaggi e intelligenza artificiale

Salire a bordo significa immergersi in un ambiente avvolgente, dove la tecnologia non è solo esibita ma vissuta. L’abitacolo è dominato da doppi display da 14,96 pollici in 2.4K gestiti dal potente chip Snapdragon SA8295P, mentre l’assistente vocale integra l’intelligenza artificiale di Baidu Wenxin per un’interazione quasi umana.

Non si è rinunciato però alla praticità: i cinque passeggeri godono di un bagagliaio che passa da 766 a ben 1.845 litri, e chi siede davanti può beneficiare di sedili regolabili a 12 vie con ventilazione e un sistema di massaggio pneumatico a 10 punti. Sul fronte della sicurezza, l’auto si trasforma in un osservatore instancabile: grazie a 11 telecamere, radar a onde millimetriche e ultrasuoni coordinati dai chip AI Turing (1.500 TOPS), la navigazione assistita di livello L2 (NOA) promette di districarsi con fluidità anche nel complesso traffico cittadino.

L’architettura a 800V e il segreto della ricarica lampo

E sotto la carrozzeria? Batte un cuore elettrico ad altissime prestazioni basato su una moderna piattaforma a 800V. Si può scegliere tra la trazione posteriore da 230 kW (308 CV) o la brutale spinta della versione integrale AWD da 370 kW (496 CV), capace di bruciare lo 0-100 km/h in soli 4,9 secondi e toccare i 200 km/h.

La gestione dell’energia è affidata a batterie CATL al litio-ferro-fosfato da 82 o 95 kWh, con autonomie che arrivano rispettivamente a 630 e 730 km. Il vero punto di forza è però la velocità di ricarica. Il pacco batteria più capiente accetta picchi di 315 kW, permettendo di recuperare 150 km in soli 5 minuti, o di passare dal 10% all’80% di energia in appena 20 minuti.

Dinamica di guida e la sfida del mercato globale

A rendere l’esperienza di guida memorabile è il telaio adattivo DCC con sospensioni pneumatiche a doppia camera opzionali. Grazie alla funzione “tappeto magico” gestita dall’IA, l’auto scansiona il fondo stradale regolando l’altezza (fino a 100 mm di escursione) per annullare ogni imperfezione.

Questa raffinatezza tecnica è la carta che Volkswagen gioca per consolidare la sua posizione in Cina, un mercato dove il colosso tedesco vende ancora 100.000 unità al mese, ma dove la transizione dai motori a combustione all’elettrico è ormai una necessità impellente. L’ID. Unyx 08 rappresenta dunque molto più di un nuovo modello. E’ la scommessa di un gigante che vuole dimostrare di saper ancora guidare l’innovazione.