La nuova BMW Serie 6 sta arrivando: il render svela il design

Quando si parlava di lusso, dal 2012 al 2018, in Casa BMW c’era in prima linea la magnifica Serie 6. Una coupé a 4 porte nata per sfidare Audi e Mercedes. Ricevette un solo aggiornamento con il passaggio della Competition da 575 a 600 CV, avvenuto nel 2015. I vertici della Casa dell’Elica decisero di toglierla dal mercato per puntare tutto sulla Serie 8.

Introdotta a quasi 20 anni di distanza dalla prima serie, la seconda generazione della Serie 8 venne lanciata sul mercato nel 2018 in sostituzione della Serie 6 (F12). I veli sulla Serie 8 calarono dopo la presentazione del concept omonimo svelato al Concorso d’eleganza Villa d’Este tenutosi nel maggio del 2018 a Cernobbio. Ora che si è conclusa l’epopea della berlina G15 si torna a parlare di una nuova serie 6 con il design Neue Klasse del brand tedesco.

Render accattivante

Il lusso di una GT bassa, larga e lunga potrebbe far tornare il sorriso ai puristi. La rappresentazione grafica pubblicata su IG da sugardesign_1 su Instagram mette in mostra le linee taglianti di una nuova coupé che sembra creata dai tecnici BMW in persona. Il linguaggio stilistico innovativo della Casa bavarese si sposerebbe bene con un frontale con sottili aperture della griglia, che integrano ai lati i gruppi ottici, conservando una maggiore armonia e pulizia delle forme rispetto alla nuova i3.

Il retrotreno slanciato risulterebbe meno compatto rispetto alla predecessora, regalando un look più sportivo. Accattivanti anche i sottili fari posteriori che attribuiscono un senso di robustezza. Spicca un ampio diffusore, mentre il profilo laterale rispecchia al 100% il linguaggio stilistico Neue Klasse di BMW. Da qualsiasi angolazione la vediate si tratta di un modello che rispecchia i vecchi valori che hanno reso grande il marchio tedesco. Il creatore del render ha spiegato: “Dal lancio della Serie 6 nel 1976, sono trascorsi cinquant’anni. Ora, la sesta generazione potrebbe fare il suo ritorno! Questo potrebbe essere un modo appropriato per utilizzare il frontale NK. Proprio come Mercedes-Benz ha unito la Coupé C e la Coupé E nella CLE, anche BMW potrebbe unire la Serie 4 e la Serie 8 nella Serie 6. La Serie 4 (G22), la Serie 8 (G15) e la Neue Klasse 6: quale preferite?”

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Evoluzione della specie

L’ultima Serie 8, declinata nella versione cabrio e prossima al pensionamento, presenta delle linee più affilate, superando il concetto stilistico della Serie 6 con le quali la Serie 8 condivise il ruolo di rappresentante delle coupé di alta gamma BMW fin dal 1976.

In era moderna, per la prima volta, divenne disponibile in tre varianti di carrozzeria, sia cabrio e che berlina a quattro porte, e anche nella versione sportiva M8. Nel tempo ha perso fascino e modernità, mentre una nuova Serie 6, come quella del render, potrebbe far ribattere il cuore agli appassionati con un look più attraente e in linea con l’evoluzione della tradizione BMW.