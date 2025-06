Toyota: alleanza con Huawei e Xiaomi per le auto elettriche in Cina

Toyota ha sfruttato il Toyota Technology Day 2025 in Cina per parlare del futuro prossimo che vedrà la diffusione dell’intelligenza artificiale e dell’elettrificazione della gamma che sarà portata avanti con la collaborazione di partner cinesi come la GAC, Huawei e Xiaomi.

Tra le tante novità accennate all’evento ci sono l’arrivo della propulsione elettrica per i modelli Toyota Highlander e Sienna, mentre la joint-venture GAC-Toyota si occuperà di progettare due nuove piattaforme per auto a zero emissioni che vedranno il contributo dei colossi dell’elettronica Huawei e Xiaomi.

Le due piattaforme nasceranno espressamente per dare vita ai veicoli a nuova energia, ovvero dei modelli completamente elettrici, ibridi plug-in e ad autonomia estesa. Una delle due piattaforme sarà ottimizzata per veicoli compatti e di medie dimensioni la cui lunghezza sarà indicativamente inferiore ai 5 metri, mentre l’altra sarà destinata ai modelli di taglia più grande, quindi con una lunghezza che può arrivare anche ai 5,3 metri.

L’AMMIRAGLIA ELETTRICA BZ7

La piattaforma per vetture di grandi dimensioni dovrebbe debuttare con la futura Toyota bZ7, la nuova ammiraglia elettrica che la casa giapponese lancerà in Cina entro il primo trimestre del 2026. Il modello è stato mostrato in anteprima lo scorso aprile e dovrebbe fare concorrenza diretta alla Tesla Model S.

Sul fronte tecnico, Toyota punterà sulla tecnologia propulsiva elettrica Huawei DriveONE, una soluzione combinata che integra al suo interno il propulsore vero e proprio, l’inverter e l’MCU, cioè l’unità elettronica di controllo motore. La dotazione includerà inoltre il sistema per la connettività e le app Huawei Hongmen e non mancherà il supporto alle tecnologie per la guida autonoma basate su sensoristica LIDAR.

IL RUOLO DELL’AI NELLA TECNOLOGIA DI BORDO

GAC-Toyota è inoltre al lavoro su una nuova architettura elettronica destinata a far lavorare i sistemi ADAS di prossima generazione e la strumentazione intelligente avanzata che troverà posto sui modelli in arrivo. In questo caso si farà ampio uso all’intelligenza artificiale, al punto che, secondo Toyota, il futuro assistente vocale implementato a bordo sarà una sorta di “maggiordomo premuroso” capace di intuire tempestivamente le esigenze degli utenti e soddisfarle nella maniera più efficiente possibile.

Xiaomi sarà impegnata a collaborare per la realizzazione di vari sistemi di bordo, tra cui la componente audio e un innovativo sistema di intercomunicazione tra i passeggeri anteriori e quelli posteriori, che potranno interagire utilizzando degli schermi e delle telecamere integrate nell’abitacolo.

I modelli elettrici di punta di Toyota beneficeranno inoltre di un telaio intelligente basato anch’esso sull’intelligenza artificiale e in grado di leggere le condizioni stradale per regolare l’assetto in tempo reale. Il sistema si avvarrà di ammortizzatori elettromagnetici e sospensioni pneumatiche a doppia camera studiati per ottimizzare il comfort lavorando in sinergia con l’elettronica e il software.