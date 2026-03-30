Toyota bZ7: boom di vendite in Cina per l'elettrica con autonomia fino a 710 km

La scelta di aprirsi tutte le strade, in una fase di grande incertezza per l’industria dell’automotive, ha confermato la Toyota sul tetto del mondo. Le auto full hybrid della Casa delle tre ellissi sono vendutissime, ma c’è un mercato specifico in cui il marchio delle tre ellissi sta facendo la differenza nel 2026. Il modello bZ7 full electric si è assicurato 3.100 ordini nella prima ora dal lancio.

La Toyota bZ7 è la seconda berlina e il quinto modello della famiglia bZ (“beyond Zero”) full electric. Prima dell’arrivo sul mercato la bZ7 è stata anticipata dalla bZ Satisfied Space, una concept car a zero emissioni svelata al Salone dell’Auto Guangzhou 2023. È stata sviluppata da GAC ​​Toyota e la versione definitiva della bZ7 ha fatto capolino all’Auto Shanghai 2025. È il primo veicolo della Casa nipponica a presentare il sistema HarmonyOS di Huawei e tante altre migliorie futuristiche.

Il segreto del successo

La bz7 è disponibile in cinque diverse configurazioni, ed è competitiva sul piano dei prezzi, grazie agli incentivi statali. Dotata dei sistemi ADAS Momenta R6 di ultima generazione e della propulsione elettrica Huawei Drive ONE, la bZ7 ha ricevuto oltre 3.100 ordini confermati nella prima ora dal lancio. Toyota, attraverso la joint venture GAC Toyota in Cina, ha trovato la chiave anche per sfondare sul fiorente mercato locale.

La bZ7 è offerta con autonomie che vanno dai 600 km di autonomia in ciclo CLTC, sino a 710 km. La vettura è stata messa in prevendita all’inizio di questo mese. La Casa automobilistica nipponica ha annunciato che il nuovo modello è disponibile in Cina per la consegna immediata. Si è subito scatenato un putiferio di prenotazioni tra gli appassionati di EV dagli occhi a mandorla.

Stile futuristico

La bZ7 propone un linguaggio stilistico riconoscibile e in linea con gli altri modelli della gamma bZ. L’avantreno è caratterizzato da una striscia luminosa a LED orizzontale e da luci diurne a LED a forma di C, completate da fari affilati e un’ampia griglia inferiore. La berlina adotta una linea fastback coupé dal montante C in poi, rendendo filante il posteriore, con gruppi ottici a LED integrati. Le dimensioni sono le seguenti: 5130 mm di lunghezza, 1965 mm di larghezza e 1506 mm di altezza, e un passo di 3020 mm.

La bZ7 è dotata di serie di cerchi da 20 pollici e offre sette colori esterni. Da ogni angolazione la vediate è chiaramente una Toyota e la qualità emerge anche negli interni. Spicca il sistema di infotainment intelligente Huawei HarmonyOS 5.0 che offre anche la compatibilità con Apple CarPlay. Il sistema vocale innovativo, basato sul chip Huawei MoLA, supporta il riconoscimento vocale a quattro zone, pur essendosi alcuni pulsanti fisici tradizionali.

Prezzo alla portata

L’abitacolo vanta sia i sedili anteriori che quelli posteriori con funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio. Per una guida intelligente, la bZ7 offre il sistema avanzato di assistenza alla guida Momenta R6. La versione dotata di LiDAR presenta una suite completa di sensori con undici telecamere ad alta definizione e dieci radar a ultrasuoni. Sotto al cofano è alloggiato un motore multi-in-one Drive ONE di Huawei, che sprigiona una potenza di picco di 207 kW (278 CV) e un’efficienza del 97,5%.

La berlina è alimentata da batterie al litio ferro fosfato (LFP), disponibili in due capacità: 71,35 kWh e 88,13 kWh. Prezzi? Da 147.800 a 199.800 yuan, ovvero circa 18.760 euro sino a 25.100 euro.