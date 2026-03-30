Vent’anni fa era una Mercedes-Benz Classe S. Oggi una Mercedes-Maybach Classe S. Parliamo delle auto anche loro protagoniste della celebre pellicola Il Diavolo Veste Prada. Film che il 29 aprile torna nelle sale italiane con un sequel atteso vent’anni. Il sequel, diretto ancora da David Frankel con Anne Hathaway e Emily Blunt accanto a Maryil Streep, riprende la storia vent’anni dopo: Andrea Sachs torna a Runway mentre Miranda Priestly cerca di navigare l’era dei social media e del fast fashion.

La Maybach Classe S de ‘Il Diavolo Vestre Prada 2’

Compito della Maybach Classe S è quello di incarnare il potere silenzioso di Miranda Priestly, il personaggio interpretato da Meryl Streep. Così dopo due decenni il cerchio si chiude, ma con una versione più esclusiva dell’auto. Maybach, marchio storico rinato sotto l’egida Mercedes-Benz, incarna oggi il segmento ultra-lusso della casa di Stoccarda. Un’auto pensata non per chi guida, ma per chi viene guidato, con un abitacolo concepito come rifugio privato su quattro ruote.

The Art of Arrival

Per l’uscita del film Mercedes ha annunciato una campagna co-promozionale integrata con 20th Century Studios. Il claim scelto “The Art of Arrival”, racchiude la filosofia condivisa tra il brand e l’universo del film: il vero potere non si impone, si percepisce. Nei dettagli degli interni lavorati a mano, nel suono ovattato delle porte che si chiudono, nella calma dell’abitacolo che separa chi lo occupa dal rumore del mondo esterno si esprime proprio questo approccio.

La campagna include uno spot dedicato con immagini esclusive del film, visual premium per stampa e digitale e un esemplare unico della Mercedes-Maybach Classe S MANUFAKTUR realizzato appositamente per le première e gli eventi di marketing. Si tratta di un pezzo irripetibile, ispirato al film, che rappresenta l’apice del programma di personalizzazione del brand. La vettura protagonista è la stessa Maybach Classe S oggetto del recente restyling che punta tutto sulla personalizzazione estrema, con oltre 400 combinazioni cromatiche per gli interni e finiture artigianali firmate MANUFAKTUR.