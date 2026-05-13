Stellantis entra nella WCM Association: un nuovo capitolo

Il panorama dell’industria manifatturiera mondiale registra oggi un’importante evoluzione con l’ingresso ufficiale del Gruppo Stellantis nella World Class Manufacturing Association. La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su istanza del CEO di Stellantis, Antonio Filosa, punta a rafforzare le attività dei gruppi di lavoro e a dare impulso allo sviluppo di nuove competenze e visioni all’interno di una comunità internazionale in continua espansione.

Migliorare le prestazioni produttive

Al centro di questa collaborazione si trova il World Class Manufacturing (WCM), un sistema di gestione integrato che si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare le prestazioni produttive attraverso l’eliminazione degli sprechi, l’innalzamento della qualità e l’aumento dell’efficienza operativa. Questo metodo mira non solo a raggiungere l’eccellenza operativa, ma a incrementare la competitività globale dell’intera industria manifatturiera.

L’accoglienza dei vertici dell’Associazione è stata immediata e propositiva. Enrico Pisino, Chairman della WCM Association, ha sottolineato l’importanza strategica di questo nuovo ingresso dichiarando: “Siamo lieti di accogliere il Gruppo Stellantis nella WCM Association, la sua presenza arricchirà il nostro lavoro e rafforzerà la nostra capacità di incidere nei settori in cui operiamo”. Pisino ha poi aggiunto il suo benvenuto al rappresentante nel board, l’ingegnere Francesco Ciancia, affermando di guardare “con entusiasmo alle opportunità che questa collaborazione potrà generare nel presente e nel futuro della nostra associazione”.

L’impegno di Stellantis

Per Stellantis, questa adesione non è solo un atto formale, ma un passo decisivo nel consolidamento dei propri processi industriali su scala mondiale. Francesco Ciancia, Responsabile globale del Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team, ha commentato l’iniziativa evidenziando come “l’adesione alla World Class Manufacturing Association rafforzi l’impegno di Stellantis verso l’eccellenza industriale, favorendo il benchmarking a livello globale, consolidando ulteriormente i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, rafforzando il nostro rigore e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell’ecosistema”.

La World Class Manufacturing Association, organizzazione senza scopo di lucro, prosegue così il suo percorso volto a potenziare le performance degli stabilimenti dei propri membri, implementando le migliori pratiche produttive a beneficio dell’intero sistema e dei clienti finali. Con l’integrazione di un player globale come Stellantis, l’Associazione si conferma un punto di riferimento essenziale per l’innovazione e la competitività nel settore manifatturiero.